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’Fırat Kalkanı’ şehidinin baba ocağına ateş düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan Uzman Onbaşı Ali Gölge’nin Mersin’in Silifke ilçesindeki baba evine şehit ateşi düştü.

Fırat Kalkanı şehidinin baba ocağına ateş düştü

05 Ekim 2016 12:56

İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi’ndeki baba evine sağlık ekipleriyle birlikte gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin yakınlarına verdi. Türk bayrakları asılan şehit evine gelen Kaymakam Şevket Cinbir ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da, şehidin babası Hüseyin Gölge ve ailesine başsağlığı diledi. Güçlükle ayakla durabilen şehidin annesi Elif, kız kardeşleri Jale ve Hale ile babası Hüseyin’i yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Şehidin babası Hüseyin Gölge, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 8 ay önce göreve başladığını, şehit haberini sabah aldıklarını kaydetti. Gözyaşlarına hakim olamayan baba Gölge, “Vatan sağolsun, yapacak bir şeyimiz yok. Hepimiz devlet için varız” dedi.

Şehidin cenazesinin ise yarın öğlen namazına müteakip Atayurt Mahallesi’ndeki Olukbaşı mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, Uzman Onbaşı Ali Gölge


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