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Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyon sırasında 29 Kasım 2016 tarihinde irtibatın kesildikten sonra şehit oldukları haberi alınan 2 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı

10 Ocak 2017 11:42

Bu sabah Gaziantep Asri Mezarlığında cenaze işlemleri tamamlanan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin ve Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı’nın cenazeleri Gaziantep Havalimanına getirildi. Havalimanında gerçekleşen uğurlama töreninin ardından Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı’nın naaşı Çanakkale’ye, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin’in naaşı ise Adana’ya gönderildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçakla Adana ve Çanakkale’ye gönderilen şehit askerlerin Gaziantep Havalimanı’ndaki uğurlama törenine Vali Vekili Alaaddin Serdar Polat, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve diğer idari amirler katıldı.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 29 Kasım 2016’da yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 2 askerle irtibatın kesildiği bildirilmişti.

(Mehmet Bulut / İHA)

Etiketler: Albay Ömer Ersever, Fırat Kalkanı Harekatı, Gaziantep Asri Mezarlığı


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