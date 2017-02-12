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Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’de şehit düşen iki asker, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Fırat Kalkanı şehitleri memleketlerine uğurlandı

12 Şubat 2017 11:46

Suriye’de dün terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör (40) ve El Bab’da Rusya’ya ait savaş uçağının kazaen vurduğu binada yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sedat Atalay’ın (26) naaşları, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

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Gaziantep Havalimanı’nda saat 10.15’te düzenlenen törenin ardından şehit Uzman Çavuş Atalay’ın cenazesi Erzurum’a, şehit Uzman Çavuş Güngör’ün naaşı ise Denizli’ye gönderildi. Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, kurum amir ve müdürleri ile bazı siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan ve şehitlerin yakınları katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşlarının omzunda Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa taşındı. Şehit yakınlarının güçlükle sakinleştirildiği törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine doğru yola çıkartıldı.

Mehmet Bulut 

Etiketler: şehit


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