TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçleri'ne destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nın ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi. Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından keşif ve gözetleme faaliyetleri sonucunda tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerinin topçu ve havan atışları ile imha edildiği bildirildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bzaghah ve Bab bölgesinde bulunan 9 DEAŞ terör örgütü hedefinin imha edildiği kaydedildi.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.

Bayazıt Cebeci