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Fırat Kalkanı’nda 36’ncı gün

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Uvayşiyah ve İhtimalat’ta bulunan toplam 3 hedefe 4 bomba atıldığını, komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan 2 binada bulunan DEAŞ unsurlarının etkisiz hale getirilerek 1 cephaneliğin imha edildiğini bildirdi.

Fırat Kalkanında 36ncı gün

28 Eylül 2016 19:46

TSK'dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

28 Eylül 2016 günü saat 18.00’e kadar meydana gelen gelişmeler:
Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan beş Özel Görev Kuvvet Grubu’nun güney istikametindeki ileri harekâtı saat 18.00 itibarıyla devam etmektedir.
Muhalifler tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai doğusundaki El Eyyubiyah meskûn mahallinde tekrar kontrol sağlanmıştır. DEAŞ Terör, düzenlemiş olduğu yoğun saldırı sonucu, Rai güneybatındaki Tall Ar meskûn mahallini tekrar ele geçirmiştir” denildi.
Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 82 DEAŞ terör hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 346 adet Fırtına atışı yapıldığı (Toplam 1.419 hedefe 5.437 atım) belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Uvyşiyah (2) ve İhtimalat'ta (1) bulunan toplam 3 hedefe 4 bomba atılarak, komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan iki binada bulunan DEAŞ unsurları etkisiz hale getirilmiş ve 1 cephanelik imha edilmiştir.
Koalisyon güçleri tarafından, Rail (iki) ve Tulaylin bölgelerinde tespit edilen DEAŞ Terör hedeflerine yönelik icra edilen üç hava harekâtı sonucunda bir DEAŞ TÖ unsuru etkisiz hale getirilmiş, bir havan, bir EYP ve bir bina imha edilmiştir.
DEAŞ Terör’den temizlenen bölgelerde, harekâtın başlangıcından bugüne kadar Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 28 Mayın ve 989 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir.
Suriye sınır hattında 1 adet Bayraktar ve 1 adet Gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.
AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmektedir.
Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”


Musa Erdoğan


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