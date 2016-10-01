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Fırat Kalkanı'nda 39 gün!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 39'uncu gününde, 10 DEAŞ hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından 33 adet Fırtına, 40 adet ÇNRA ve 20 adet tank atışı yapıldığını açıkladı.

Fırat Kalkanında 39 gün!

01 Ekim 2016 09:24
Fırat Kalkanı'nda 39 gün! - Tıkla İzle

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı'nın” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

01 Ekim 2016 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmeler ise şöyle açıklandı:

"Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu ile DEAŞ TÖ arasında Uvayşiyah, Cubban, Tall Atiyah ve Tall Aşah meskûn mahallerinde yoğun çatışmalar devam etmektedir. Uvayşiyah, Cubban ve Tall Atiyah meskûn mahallerinde büyük ölçüde hâkimiyet sağlayan Muhalif unsurların tam kontrol sağlama gayretleri ve mayın / EYP temizliği faaliyetleri sürdürülmektedir

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 muhalif şehit olmuş (1’i daha önce yaralanmıştır), 7’si de yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda ise zayiat ve hasar meydana gelmemiştir.

Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 107 meskûn mahalde (yaklaşık 925 km2) kontrol sağlanmıştır.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 10 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından 33 adet FIRTINA, 40 adet ÇNRA ve 20 adet Tank atışı yapılmıştır. Atışlar sonucunda 4 silah yüklü araç, arazide kamufle edilmiş 5 çadır tipi barınma alanı, bir karargah binası imha edilmiştir. (Toplam: bin 578 hedefe, 6 bin 62 Fırtına / ÇNRA / Havan atışı ve bin 270 Tank atışı)

Koalisyon güçleri tarafından, Titanah (2) bölgesinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 2 hava harekâtı sonucunda 1 DEAŞ TÖ unsuru etkisiz hale getirilmiş, 2 araç imha edilmiştir."

DEAŞ'ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, havan mermileriyle güçlendirilerek tuzaklanmış 4 EYP kontrollü olarak imha edildiği belirtilerek harekâtın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve 993 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgesinde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiğine de dikkat çekildi.  

Etiketler: tsk


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