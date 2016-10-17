TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtının” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandıb

Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Mare doğusunda yer alan dokuz meskûn mahalde (Suran, İhtimalat, Dabık, Tulaylin, Havar En Nahr, Asanbul, Rasm Al Ward, Salihiye ve Hamidiye) kontrolü sağlandığına dikkat çekilerek kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP temizleme faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirildiği, 9 muhalifin şehit olduğu, 24 muhalifin ise yaralandığı bildirildi.

Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 146 meskûn mahalde (yaklaşık 1.220 km²) kontrol sağlandığı belirtildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 70 DEAŞ TÖ hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından atış yapılarak, DEAŞ TÖ mensupları yoğun baskı altına alındığı, manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığı ve ÖSO’nun ileri harekâtı desteklendiği kaydedildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; hava harekâtı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmdiği ifade edildi.

Koalisyon güçleri tarafından; Asanbul’da tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 2 hava harekâtı sonucunda 6 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirildiği, DEAŞ TÖ unsurlarına ait bir savunma mevziinin imha edildiği belirtildi.

DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, 2 mayın ve 6 EYP kontrollü olarak imha edildiği, harekâtın başlangıcından bugüne kadar 31 mayın ve çoğu tuzaklandığı, bin 186 EYP'nin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Dabık’ta kontrolün sağlanması ile birlikte; DEAŞ TÖ tarafından topraklarımıza yönelik Katyuşa roketi tehdidi engellendiği, Kilis ile Karkamış arasındaki hudut güvenliği büyük ölçüde sağlandığı, Azez-Mare hattı ile Rai güneyi arasındaki bölge birleştirilerek, doğu-batı ve kuzey-güney istikametlerindeki yol şebekeleri kontrol altına alınmış ve hareket serbestisi sağlandığı vurgulandı.

Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde üç öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."