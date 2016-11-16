TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtının” ülknin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

Karadağ sektöründe; karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından, ileri harekâta devam edilerek Bab kuzeydoğusunda yer alan Kabbasin ve El-Bab batısındaki Al Kufayr meskûn mahallerinde kontrol sağlandığı, her iki bölgede mayın/EYP temizliği faaliyetleri devam edildiği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 Muhalifin şehit olduğu, 14 Muhalifin ise yaralandığı belirtilerek El-Bab kuzeyinde 3 DAEŞ terör örgütü mensubunun sağ olarak ele geçirildiği ifade edildi.

Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 207 meskûn mahalde (yaklaşık 1.720 km2) kontrol sağlandığına dikkat çekilerek hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 74 DEAŞ ve 1 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PYD/PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Koalisyon Güçleri tarafından hava harekâtı icra edilmediği belirtilerek, "DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 8 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 556 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bayazıt Cebeci