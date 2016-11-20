Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin neden olduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülüyor.

DEAŞ terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli, bombalı araçlı, bombalı, mayınlı saldırılar sonucu 4 Türk askeri yaralanırken, Numan bölgesinde meydana kazada ise 1 asker şehit oldu, 3 asker hafif şekilde yaralandı. Yapılan açıklamada, “Karadağ sektöründe karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile muhalif unsurların planlı bölgelerin ele geçirilmesine yönelik ileri harekâtı devam etmektedir. DEAŞ terör örgütü mensuplarınca Bab batısında yer alan Al Ghuz meskûn mahali kuzeyinde 1 adet zırhlı muharebe aracına (ZMA) güdümlü tanksavar roketi ile yapılan saldırı sonucu personelimizde herhangi bir zayiat meydana gelmemiş, ZMA hafif hasar almış; Bab batısında yer alan Al Azrak meskûn mahalli güneyinde bombalı araç ile yapılan intihar saldırısında 2 uzman erbaş hafif şekilde yaralanmış; Al Ghuz kuzeyinde DEAŞ terörö örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu çıkan şarapnel parçalarından iki kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; Kabassin’de 1 geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT) aracı mayına basmış ancak personel zayiatı meydana gelmemiş, GZPT hafif hasar almıştır. Numan bölgesinde meydana kaza sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da hafif şekilde yaralanmışlardır. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 9 muhalif yaralanmıştır. Muhalif unsurlarca 214 meskûn mahalde (yaklaşık bin 780 kilometrekare) kontrol sağlanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 79 DEAŞ terör örgütü hedefine 311 Fırtına, 60 ÇNRA ve 85 tank atışı, 5 PYD/PKK terör örgütü hedefine 29 Fırtına atışı yapılarak, DEAŞ terör örgütü ve PYD/PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bzaghah, Al Bab kuzeyi, Kabbasin ve Suflaniyah’da tespit edilen hedeflere hava harekâtı icra edilerek, DEAŞ unsurlarının karargâh olarak kullandığı 4 bina imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından hava harekâtı icra edilmemiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 26 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başlangıcından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve bin 662 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında İHA’lar ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” denildi.