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Fırat Kalkanı’nda şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

Cerablus ve Rai arasındaki bölgede meydana gelen mayın patlamasında 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehitlerin isim ve rütbeleri de belli oldu.

Fırat Kalkanında şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

20 Eylül 2016 13:17

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Akçakoyunlu hudut bölüğü karşısı sınırdan 7 kilometre içeride mayın temizlemesi sırasında meydana gelen patlamada 2 asker şehit olurken, 2 askerde de duyma kaybı meydana geldi. Şehit olan askerlerin Uzman Çavuş Burak Uçar ve Astsubay Bayram Kara oluğu öğrenildi.

2 ASKER DE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Şehit askerlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, sesten etkilenen Uzman Çavuş Günay Yalçınkkaya ve Astsubay Ömer Pişirik’in Kilis Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı bildirildi.

Şehitlerin cenazesi yapılan otopsi sonrası Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yapılacak askeri törenin ardından memleketlerine gönderilecek.


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