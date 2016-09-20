Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Akçakoyunlu hudut bölüğü karşısı sınırdan 7 kilometre içeride mayın temizlemesi sırasında meydana gelen patlamada 2 asker şehit olurken, 2 askerde de duyma kaybı meydana geldi. Şehit olan askerlerin Uzman Çavuş Burak Uçar ve Astsubay Bayram Kara oluğu öğrenildi.

2 ASKER DE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Şehit askerlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, sesten etkilenen Uzman Çavuş Günay Yalçınkkaya ve Astsubay Ömer Pişirik’in Kilis Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı bildirildi.

Şehitlerin cenazesi yapılan otopsi sonrası Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yapılacak askeri törenin ardından memleketlerine gönderilecek.