TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdidini bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı' ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Azaz-Rai sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan dört Özel Görev Kuvvet Grubunun, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Azaz doğusunda yer alan 8 meskun mahalde (Baragidah, Kafr Ghan, Güzel Mezra, Tughali, Şeyh Rih, Yahmul, Cariz ve El Bil) büyük ölçüde kontrol sağladığı belirtilerek, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizleme faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin şehit olduğu, 6 muhalifin yaralandığı, destek sağlayan unsurlarda ise zayiat ve hasar meydana gelmediği belirtilerek, "Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 132 meskûn mahalde (yaklaşık 1100 km2) kontrol sağlanmıştır.

Belirlenen tüm hedefler tam isabetle etkisiz hale getirildi

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 91 DEAŞ TÖ hedefine, Ateş Destek vasıtaları (Fırtına Obüsleri, ÇNRA, Havan ve Tank atışları) tarafından atış yapılarak, silah mevziileri, kontrol noktaları vurularak ÖSO’nun ileri harekatı desteklenmiş, belirlenen tüm hedefler tam isabetle etkisiz hale getirilmiş, imha edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Duvaybik, Cubban güneyi ve Tall Aşah’ta bulunan 7 hedefe 8 bomba atıldığı ifade edilirken, DEAŞ TÖ unsurlarınca savunma mevzii haline getirilen 7 binanın birçok bina içinden seçilerek ve sivillerin hayatına zarar gelmeyecek tarzda nokta atışı ile imha edildiği kaydedildi. Koalisyon güçleri tarafından, hava harekatı icra edilmediği belirtildi.

DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde temizlik ve imha timleri tarafından, çoğu tuzaklanmış 28 mayın ve bin 23 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edildiği vurgulanarak şöyle denildi:

"AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde 3 öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."