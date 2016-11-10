Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 92 DEAŞ terör örgütü ve 1 PKK/PYD hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığı, 2 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, bomba yüklü bir aracın imha edildi bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Mare ve Rai sektörlerinde; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneyinde yer alan Ash Shaykh Alwan meskun mahallinde kontrol sağlandığı kaydedildi. Gün içinde yaşanan çatışmalarda; 4 Muhalifin şehit olduğu, 7 Muhalifin ise yaralandığı belirtilerek destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği, 2 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve bomba yüklü bir aracın imha edildiği bildirildi.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 186 meskun mahalde (yaklaşık 1500 km2) sağlanan kontrol durumunun devam ettiği ifade edilerek hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 92 DEAŞ terör örgütü ve 1 PKK/PYD hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ ve PKK /PYD TÖ mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 489 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirildi

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, hava harekatı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak, “yerde bekler” uçak görevlendirildiği belirtildi.

Koalisyon güçleri tarafından da; hava harekatı icra edilmediği ifade edildi. DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 6 EYP'nin kontrollü olarak imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 489 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğüne dikkat çekilerek,"Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekatının” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

Bayazit Cebeci