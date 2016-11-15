TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

Karadağ sektöründe; karadan sağlanan ateş desteği, Muhalif unsurlardan oluşan bir Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından Hazvan meskûn mahallinde, 2’nci Komd. Tabur Görev Kuvveti 3’üncü Komd. Bl. Timi tarafından Şuvayhat Şadır ve Başgün meskûn mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik mayın/EYP temizliği faaliyetlerine devam ediği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 Muhalifin şehit olduğu, 7 Muhalifin ise yaralandığı belirtilerek, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 205 meskûn mahalde (yaklaşık 1.680 km) kontrol sağladığı kaydedildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ TÖ ve PYD/PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından hava harekâtı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak “yerde bekler” uçak görevlendirildiği ifade edildi.

DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 28 EYP'nin kontrollü olarak imha edildiği, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 548 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Suriye sınır hattında İHA’lar ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edildiği vurgulanarak, "AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" ifadesi kullanıldı.