DEAŞ militanları tarafından Türk askerlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan askerden biri şehit oldu. Yaralan Türk askerlerinden 3’ü ambulanslarla Kilis’in Elbeyli ilçesine getirilmiş ve daha sonra helikopterlerle Gaziantep'e sevk edilerek Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmışlardı. Askerlerden biri kaldırıldığı hastanede şehit düşerken yaralı olan 2 askerin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şehit askerin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehit asker, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yarın düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacak.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek