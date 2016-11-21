Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 64 DEAŞ ve 11 PYD/PKK terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığı ve DEAŞ terör örgütü ile PYD/PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçlarının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

El-Bab’ın doğu ve batı bölgelerinin kontrol edilmesine yönelik devam eden harekata ilişkin yapılan açıklamada, DEAŞ’ın çekilmesi sonucu PYD/PKK unsurlarınca ele geçirilen Şeyh Nasır meskun mahallinde kontrolün sağlandığı bilgisi verildi. Açıklamada, koalisyon güçleri tarafından hava harekatının icra edilmediği belirtilirken, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde 11 el yapımı patlayıcının imha edildiği ve bugüne kadar toplamda çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve bin 673 EYP’nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Karadağ sektöründe; karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Gruplarının, El-Bab’ın doğu ve batı bölgelerinin kontrol edilmesine yönelik ileri harekatı devam etmiş, DAEŞ’in çekilmesi sonucu PYD/PKK unsurlarınca ele geçirilen Şeyh Nasır meskûn mahallinde kontrol sağlanmış, planlı bölgelerin ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devam edilmektedir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 Muhalif şehit olmuş, 3 TSK personeli ve 16 Muhalif yaralanmıştır. Muhalif unsurlarca, 215 meskun mahalde (yaklaşık 1,800 km2) kontrol sağlanmıştır. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 64 DEAŞ terör örgütü ve 11 PYD/PKK terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ terör örgütü ve PYD/PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, 17 DEAŞ ve 4 PYD/PKK hedefine hava harekatı icra edilerek, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan 6 karargah binası ve 11 savunma mevzii, PYD/PKK terör örgütü mensuplarınca kullanılan 4 savunma mevzii imha edilmiştir. Harekat neticesinde 11 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından hava harekatı icra edilmemiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 11 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başlangıcından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve bin 673 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında İHA’lar ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

İlker Turak