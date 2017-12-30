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Fırat Okul: 'İlk yarı farkı açarak avantaj elde ettik'

Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısında farkı açmalarının kendilerine ikinci yarıda fayda sağladığını ve bunun maçı kazanmalarında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Fırat Okul: İlk yarı farkı açarak avantaj elde ettik

30 Aralık 2017 21:18

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray’ı 79-67 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, “Zor bir deplasman. Ligdeki konumumuza bakınca bizim maçı daha rahat kazanacağımız gibi görünüyordu. Ama bu işler öyle olmuyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman farklıdır. Basketbolda da her takım güçlü ve kuvvetli. Artık çok fazla kadro farkı yok. İlk yarı farkı açarak bir avantaj yakaladık. İkinci yarı bunun işimize yarayacağını biliyorduk. Çünkü Galatasaray evinde agresif oynayan bir takım. İlk yarı kazandık, ikinci yarı kaybettik diye maça bakıyorum. Bazı şeyleri tecrübe edinmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Ayşe Cora ise deplasmanda böyle zorlu bir maçtan galip çıktıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Uygar Aydın - Bora Akyol

 

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