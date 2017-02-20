Diğer
Kategoriler

Fırat Yılmaz Çakıroğlu İskenderun’da anıldı

Ege Üniversitesinde iki yıl önce karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Hatay’ın İskenderun ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu İskenderunda anıldı

20 Şubat 2017 22:28

İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Yüzlerce ülkücünün katıldığı anma etkinliğinde konuşan Ülkü Ocakları İskenderun İlçe Başkanı Bünyamin Saraçoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu davasının takipçisi olacaklarını ve bu takipten asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Saraçoğlu, “Binlerce yıldır, çeşit çeşit hainliklerle bitirilmeye çalışılan şanlı Türk milletini bitiremediler ve bitiremeyecekler. Hainler şunu iyi bilsinler ki bayrağımızı indirtmeyeceğiz, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

2 yıl önce Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun PKK sempatizanları tarafından şehit edildiğini söyleyen Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ise, “Fırat kardeşimiz milli şuur ile ülkesine, milletine, dinine ve bayrağına olan tutkusu dolayısıyla bu değerlere düşman kişiler tarafından şehit edilmiştir. Üniversitelerde terörist istemiyoruz. Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu. 

Fırat Yılmaz Çakıroğlu için şiirlerin okunduğu etkinlikte, slayt gösterisi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Ortaöğretim öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi de büyük beğeni topladı. Etkinlik, Kültür Sarayı önünde hep bir ağızdan yapılan ülkücü yemininin ardından sona erdi.

Düzenlenen etkinliğe Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, Ülkü Ocakları İskenderun İlçe Başkanı Bünyamin Saraçoğlu, MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt, MHP İskenderun Belediyesi Meclis Üyeleri, MHP Hatay Milletvekili Adayı İbrahim Gül, MHP İskenderun Kadın Kolları, Gençlik Kolları üyeleri, partililer ve yüzlerce ülkücü katıldı.
 

Etiketler: Fırat Yılmaz Çakıroğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!