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Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri vuruluyor

Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri vuruluyor
Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG’ye ait mevzileri bombaladı.

Fırat’ın doğusundaki terör hedefleri vuruluyor - Tıkla İzle

Vurulan hedeflerin Halep'e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesinde olduğu öğrenildi.
Öte yandan, top sesleri Gaziantep'in Karkamış ilçesinden de duyuldu. 

Askeri kaynaklar: Teröristlerin açtığı ateşe karşılık verildi

Askeri kaynaklar, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG hedeflerinden açılan ateşe karşılık verildiğini duyurdu.

Askeri kaynaklar, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG hedeflerinden sınır birliklerine açılan ateşe ve teröristlerin mevzi hazırlıklarına meşru müdafaa kapsamında atışlarla karşılık verildiğini açıkladı.  

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