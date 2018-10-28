Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri vuruluyor

Vurulan hedeflerin Halep'e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesinde olduğu öğrenildi.
Öte yandan, top sesleri Gaziantep'in Karkamış ilçesinden de duyuldu.
Askeri kaynaklar: Teröristlerin açtığı ateşe karşılık verildi
Askeri kaynaklar, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG hedeflerinden açılan ateşe karşılık verildiğini duyurdu.
Askeri kaynaklar, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG hedeflerinden sınır birliklerine açılan ateşe ve teröristlerin mevzi hazırlıklarına meşru müdafaa kapsamında atışlarla karşılık verildiğini açıkladı.