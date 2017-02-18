Başkan Ali Yiğit, sahte madeni paralar yüzünden son günlerde fırıncı esnafının oldukça mağdur olduğunu vurguladı. Özellikle ellerine madeni 1 liraların sahtelerinin geçtiğini ifade eden Yiğit, “Bu paraları gerçeğinden ayırt etmemiz oldukça güç. Fırıncılara günde yaklaşık 2 bin ile 3 bin TL arasında madeni para geliyor.

Bunları bütünletmek için Merkez Bankasına götürdüğümüzde içinden 50 ile 100 TL arasında sahte 1 lira çıkıyor” dedi.

Samsun’da 20 yıldır fırıncılık yapan Nafız Yeşil de sahte 1 liraların kendilerini çok zor duruma soktuğunu dile getirerek, “Her parayı kontrol etmeye kalksak bir saatimizi alır. Bu nedenle madeni paraların sahte olup olmadığını ayırt edemiyoruz” diye konuştu.