Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Fırında ekmek sırası kavgası: 7 yaralı, 7 gözaltı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde fırında ekmek sırası yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada 7 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Fırında ekmek sırası kavgası: 7 yaralı, 7 gözaltı

26 Ağustos 2018 12:39

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fırınında ekmek almak için bekleyen iki kişi arasında sıra yüzünden tartışma yaşandı. Kısa süren tartışma akraba üyelerinin de karıştığı kavgaya dönüştü.

Av tüfeği, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere taşındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Bekir Basmacı
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç