Fırında ekmek sırası kavgası: 7 yaralı, 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fırınında ekmek almak için bekleyen iki kişi arasında sıra yüzünden tartışma yaşandı. Kısa süren tartışma akraba üyelerinin de karıştığı kavgaya dönüştü.

Av tüfeği, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere taşındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Basmacı

