Fırlattıkları kovalarla fenomen oldular

Konya’nın Cihanbeyli ilçesindeki bir patates tarlasında çalışan mevsimlik işçiler, işleri bitirdikten sonra hep birlikte kovalarını havaya fırlatarak, büyük sevinç yaşadı. Bu arada mevsimlik işçi Serdar Geyik, cep telefonu ile o anları fotoğrafladı. Akşam fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Geyik’in fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Fotoğraf karesi bir hafta gibi kısa sürede fenomen oldu.

Şanlıurfa Siverek doğumlu olan Serdar Geyik, fotoğrafın Nisan ayından bu yana çektikleri memleket hasretinin sona ermesiyle ortaya çıktığını kaydetti. Fotoğrafın işlerin bittiği anda yaşanan sevinci gösterdiğini vurgulayan Geyik, “Her yıl Nisan ayında Siverek’ten çıkıp değişik illere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gidiyoruz. Mevsimlik işçiliğin zorluğu çoktur, yağmur, çamur soğuk her şey var, yani her türlü eziyeti çekiyoruz. En son Konya Cihanbeyli’de patates toplamaya gittik. Burada da 45 gün çalıştık. En son tarlayı bitirdiğimiz de, arkadaşlarla birlikte eve döneceğimiz için bir hayli sevindik, bu sevinci ölümsüzleştirmeye karar verdik. O anda böyle bir fotoğraf aklıma geldi ve arkadaşlara söyledim. Orada çalışan arkadaşları topladım herkesinin eline kovalar almasını ve havaya fırlatmalarını istedim. Bazıları 2, bazıları 3, bazıları 4 kova eline aldı ve havaya fırlattı, ben de bu esnada cep telefonumla bu fotoğrafı çektim" dedi.

Eleştirilere de cevap

Geyik, SOSYAL medyadaki bazı yorum ve eleştirilere de cevap vererek, "Bazıları bu kovalar hiç kimsenin başına düşmedi mi, bazıları kovalar insanlardan daha fazla bu nasıl olur gibi sorular soruyor. Kovalar çok hafif olduğundan bir insan 4 kovayı rahatlıkla havaya atabilir yani. Fotoğrafı çektikten sonra eve döneceğimizin gecesinde saat 23.00 sıralarında fotoğrafı sosyal medyada paylaştım ve yattım sabah uyanıp, internetimi açtığımda binlerce beğeni ve paylaşım gördüğümde bende çok şaşırdım. Bu fotoğrafın bu kadar beğenileceğini ilk etapta bende tahmin etmiyordum ama fotoğrafı dikkatlice incelediğimde, çok güzel bir fotoğraf çektiğime bende inandım" dedi.

"FOTOĞRAF MEMLEKETE DÖNÜŞ SEVİNCİYDİ"

Serdar Geyik fotoğrafın memlekete dönüş sevinci esnasında çekildiğini söyleyerek, "Yedi aylık memleket hasretinin bitişi ve memlekete dönüş sevincini anlatıyor fotoğraf. Yoksa öyle uzun düşünülmüş yada kurgulanmış bir şey değildi" dedi.

"YARIŞMALARA KATILMAK İSTİYORUM"

Eskiden beri fotoğraf çekme merakının olduğunu ve sürekli telefonuyla bir şeyler çekip sosyal medyada paylaştığını söyleyen Geyik, şunları söyledi:

"Bu çektiğim fotoğrafın yarışmalarda dereceye gireceğini söyleyen abiler var, bu konuda bu işi yapanlar bana yardımcı olurlarsa, birçok dalda fotoğrafımın dereceye gireceğine inanıyorum."

"FOTOĞRAFIMI SAHİPLENMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

Geyik kendisinin çektiği fotoğrafı bazılarının sahiplenmeye çalıştığını ve bundan dolayı tehdit edildiğini iddia ederek, "Bu fotoğrafımı sahiplenmeye çalışan birileri var, bu fotoğrafın Nevşehir’de çekildiğini iddia edenler var. Ben her şekilde bu fotoğrafın bana ait olduğunu ve bunun Konya Cihanbeyli’de çekildiğini kanıtlayabilirim. Bu kişiler hakkında hukuki yollara başvuracağım" diye konuştu.