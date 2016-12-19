İndirim kuponlarından ürün kataloglarına kadar uzanan geniş bir alanda tüketicilere ücretsiz şekilde online fırsat takibi hizmeti veren, 2016 yılının başlarında aldığı yatırımlar sayesinde Avrupa, Asya ve Brezilya pazarlarında etkin rol oynamaya başlayan Alerabat, kısa bir süre önce dönemde Türkiye pazarına giriş yaptı.Şirketin 2017 yılında ilk yurt dışı ofisini İstanbul’da açacağını duyurması,Türkiye’nin dijital sektördeki yabancı sermaye için büyüme potansiyeli olan canlı bir pazar olduğunu göstermesi açısından oldukça büyük bir mana taşıyor.

Öte yandan yabancı yatırımlarla farklı bir vizyonda yürütülen alışveriş ve kupon pazarındaki bu sıkı rekabetin uzun vadede Türk e-ticaret sektörünün gelişimine olumlu etkilerinin olacağı beklenmekte. Amerika ve Avrupa pazarlarında mağazaların en önemli pazarlama ve satış araçlarından birisi olan indirim kuponlarının Türkiye’deki macerası çok taze bir maziye sahip olsa da bugün büyüğünden küçüğüne birçok mağaza bu fırsat kuponları sayesinde rekabetteki yerlerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

İndirim Kodu ve Hediye Çekleri Müşteri Kazandırıyor!

İndirim kuponları, belirli bir ürün kategorisinde ya da söz konusu mağazadaki bütün ürünlerde toplam alışveriş tutarında belirli yüzdeli indirimler sağlayarak mağazaların müşteri sadakatini sağlamak ve satışlarını yükseltmek için kullandıkları bir tür teşvik promosyonudur. Belirli sayıların, harflerin birleşiminden ya da doğrudan mağazanın belirlediği özel bir kampanya isminden oluşan bu kupon kodları, verilen siparişlerin ücretsiz şekilde müşteriye ulaştırılmasına da olanak sağlayabilir. Tüm bu cezbedici yönleriyle indirim kuponları mağazalar için oldukça önemli bir pazarlama aracı olarak işlev görmektedir. Öyle ki bu alanda yapılan araştırmalar, promosyon kodunun müşterinin karar verme sürecinde etkin rol oynadığını ve kupon kodu kullanan mağazaların, sitelerine ilk defa uğrayan yeni müşterileri bu sayede daha kolay şekilde kazandıklarını gösteriyor.

Promosyon kuponları, tüketicide daha ucuz alışveriş yapma deneyimi yaşatması dışında mağazalara sürdürülebilir müşteri analizleri düzenleme konusunda da yardımcı olur. Hangi ürünün ya da hangi kategorinin daha fazla ilgi gördüğünü, uygulanan indirim promosyonlarının hangi kısmada ve ne ölçüde etki yarattığının takip etmek isteyen mağazalar kupon kodlarından sık sık faydalanırlar. Oluşturma ve kullanım kolaylığı açısından sosyal medya üzerinden yürütülen pazarlama aktivitelerinde ya da e-bültenler üzerinden yapılan kampanya bildirimlerde indirim kuponları ön plana çıkmaktadır.

Mağazalar Amaca Göre Farklı Kuponlar Yayınlıyor

İndirim Kodları mağazaların yürüttükleri satış ve pazarlama stratejilerine göre ya da hangi kategoride(örn. giyim, teknoloji , kitap vb.) ürün sattıklarına göre çok çeşitli türlerde olabilir. Ancak Alerabat’ın Türkiye mağazalarında geçerli fırsatlarına bakıldığında kuponların temelde genel, özel ve sınırlı kullananım olmak üzere üç başlık alında ele alındığı görülmekte. Genel kuponlar adından da anlaşılacağı üzere online mağaza üzerinde herkese açık olan ve yeni müşterileri sadık müşteriye dönüştürmede önemli rol oynayan promosyonlardır. Bu tür kuponları en sık yayınlayan mağazaların başında N11 geliyor. Özel indirim kuponları ise, mağazanın belirli bir müşteri profilini hedefleyerek oluşturduğu ve çalıştığı fırsat paylaşım servisi üzerinden ya da promosyonu yapılan söz konusu ürünün sergilendiği sayfadan erişilebilen avantajlardır. Bu indirim kodu yöntemini genellikle Media Markt gibi yüksek fiyatlı elektronik ürün satışı yapan mağazalar kullanmayı tercih ediyor. Özel Sınırlı kupon kodları da bir açıdan özel indirim kuponlarına benzeyen ancak belirli sayıda veya koşulda kullanılabilen kişiye özel indirimlerdir. Yani oluşturulan kod sadece bir defaya mahsus olmak üzere kullanılır.Mağazalar bu tür kampanya kuponlarını Alerabat gibi bir avantaj sitesi aracılığıyla ya da Vodafone, Turkcell veya Türktelekom gibi telefon şebekleri üzerinden müşterileriyle paylaşırlar.

Kupon Kodu Kutucuğunu Gözden Kaçırmayın!

Kupon promosyonlarından faydalanırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, söz konusu promosyonun geçerli olduğu herhangi bir alt alışveriş sınırı olup olmadığıdır. Zira birçok mağaza kupon kodlarını sepette belirli bir tutara ulaşıldığında aktif olacak şekilde düzenler.

Kupon kodları genellikle müşteri henüz sepet aşamasındayken beliren “indirim veya promosyon kodunu giriniz” başlığı altındaki kutucuklara girilir ve onaylanır. Bu aşamadan sonra eğer kupon kullanıma ilişkin şartlar karşılanmışsa vadedilen indirim toplam tutardan düşer. Bazı mağazalar kupon kutucuğu opsiyonunu sepet onayı sonrasında ödeme ekranında göstermeyi tercih etmektedir.Online alışveriş yaparken bu kupon kodlarını kullanarak ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyatlara gidermek istiyorsanız bu kutucuklara dikkat etmeniz gerekiyor.

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