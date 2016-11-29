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Fırsatçılar iş başında! 2 günde 5 bin lira zam

Sıfır otomobillere getirilen ÖTV artışı, ikinci el araçlara da yansıdı. Fırsatçılar, satış etiketlerini hemen değiştirdi. 2 günde araçlara 2-5 bin lira zam yapıldı.

Fırsatçılar iş başında! 2 günde 5 bin lira zam

29 Kasım 2016 09:46

Otomobillerde vergi sistemi değişti. Sıfır otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), motor silindir hacmi ve fiyatı dikkate alınarak yeniden hesaplandı. Vergisiz fiyatı 40 bin liranın üstündeki araçların ÖTV'si yüzde 3 ile 11 arasında arttı. Vergi artışı ikinci el piyasasında da kendini hissettirdi. Araçların sıfır fiyatının yükseldiğini gören ikinci el satıcıları, zam düğmesine bastı. Takvim'in haberine göre fırsatçılar, ÖTV'si ödenmiş ikinci el araçlara da vergi artışı yansıttı. İkinci el satış pazarlarında ve galerilerde araçların etiketleri değiştirildi. Otomobillerin satış etiketinin üzerine; motor silindir hacmine ve fiyatına göre 2-5 bin lira eklendiği görüldü.

'ÖTV BİZDEN' KAMPANYASI

Elindeki 180 bin adetlik stoğu eritmek isteyen otomobil markaları, ay sonuna kadar geçerli 'ÖTV bizden' kampanyası başlattı. Kimi otomobil firmaları ÖTV artışının tamamını kendi bünyesinde karşılayacağını açıklarken, kimi de belli bir miktarını üstleneceğini taahhüt etti.

Etiketler: otomobil


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