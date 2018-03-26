'Fırsatlar Dünyası’ndaki marka sayısı her geçen gün artıyor'

Türkiye’de perakende elektrik sektörünü birçok ilklerle tanıştıran sektörün önde gelen şirketlerinden CK Boğaziçi Elektrik, hizmetlerini ‘Fırsatlar Dünyası’ ile çeşitlendirdi. Konuyla ilgili bilgi veren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Müşteri sadakat programı ‘Fırsatlar Dünyası’nda; iş birliği yapılan birçok markanın özel indirim ya da avantajları ‘koşulsuz, ücretsiz ve taahhütsüz’ olarak müşterilere sunuluyor. Konaklama hizmetinden teknolojiye, eğitimden elektroniğe birçok marka ile işbirliği yapan CK Boğaziçi Elektrik, Fırsatlar Dünyası’ndaki marka sayısını her geçen gün artırıyor” dedi.

“Fırsatlar için abonelik numarası yeterli”

CK Boğaziçi Elektrik’in iş birliği yaptığı markaların kampanyalarından yararlanabilmek için ckbogazici.com.tr/tr/firsatlar linkini tıklamanın yeterli olduğunu söyleyen Bakal, “Müşterilere yüzde 50’ye varan indirim, bedava bilet ve bedava bakım gibi fırsatlar sunulan bu dünyada, elektrik aboneliği bilgileri ile kampanya kodu almak mümkün. CK Boğaziçi Elektrik müşterileri, abonelik numarası ile konaklama hizmetinden teknolojiye, eğitimden elektroniğe kadar uzanan birçok markanın ‘onlara özel’ kampanyalarından yararlanma imkânına sahip oluyor” diye konuştu.

“Yeni marka ve fırsatlar eklenecek”

Fırsatlar Dünyası’nın uzun süren bir çalışma ve markalarla görüşme süreci ardından oluşturulduğunu dile getiren Halit Bakal, “Fırsatlar Dünyası ile müşterilerimize sevdikleri markalardan avantajlı teklifleri ücretsiz, taahhütsüz ve koşulsuz hediye ederek teşekkür etmek istedik. Birçok marka ile iş birliğine giderek müşterilerimiz için sevilen markalardan özel indirim programlarını uygulamaya koyduk. Şu anda 14 markanın olduğu Fırsatlar Dünyası’na önümüzdeki dönemlerde yeni markalar ve fırsatlar eklenmeye devam edecek. Müşterilerimiz fırsatlardan haberdar olmak için web sayfamızı sık sık ziyaret edebilir. Fırsatlar Dünyası ile müşterilerimize farklı sektörlerden katma değer sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“50 binden fazla müşteri Fırsatlar Dünyası’nı takipte”

CK Boğaziçi Elektrik’in sunduğu Fırsatlar Dünyası’nın, müşterileri tarafından da yakın takipte olduğuna dikkat çeken Bakal, “Bugüne kadar 50 binin üzerinde CK Boğaziçi Elektrik müşterisi, Fırsatlar Dünyası platformunu izlemeye aldı. Şu anda web sitesi üzerinden sunulan fırsat kodları yakın bir zamanda SMS aracılığı ile de gönderilmeye başlayacak. Yine çok yakın bir gelecekte Müşteri Hizmet Merkezleri (MÜHİM) ve Müşteri İşlem Merkezleri’ndeki (MİM) dijital ekranlardan da Fırsatlar Dünyası kampanyaları takip edilebilecek” dedi.