Diğer
Kategoriler

First Lady Macron: 'Melania Trump hapis hayatı yaşıyor'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, ABD ziyaretine ilişkin merak edilenleri Fransız medyasına aktardı. Melania Trump’ın hapis hayatı yaşadığını söyleyen Brigitte Macron, “Beyaz Saray’ın penceresini bile açamıyor” dedi.

First Lady Macron: Melania Trump hapis hayatı yaşıyor

29 Nisan 2018 15:01

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, ABD’ye gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından yaşananları Fransız medyasına anlattı. Washington’da 3 gün geçiren Brigitte Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın güçlü tarafını sakladığını ve kendi evinde “hapis hayatı” yaşadığını dile getirdi. Melania Trump’ın eğlenceli ve zeki tarafını öven Macron, “Melania hiçbir şey yapamıyor. Hapis hayatı yaşıyor gibi. Her şeyin kararı verilmiş, ona uygun davranıyor. Beyaz Saray’ın penceresini bile açamıyor. Çünkü güvenlik görevlileri arıyor ve pencereyi kapatmasını söylüyor” dedi. 

Melania Trump’ın dışarıya çıkamadığını kaydeden Macron, “Ben her gün Paris sokaklarında gezerim” diye konuştu.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç