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First Lady Melania Trump Afrika turuna başladı

First Lady Melania Trump Afrika turuna başladı
First Lady Melania Trump Afrika turuna başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, çocuklar için düzenlediği kampanya çerçevesinde düzenlediği Afrika turunun ilk durağı Gana’ya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump çocuklar için oluşturduğu “Be Best” isimli kampanyası kapsamında düzenlediği Afrika turuna başladı. First Lady, Donald Trump'dan ayrı olarak gerçekleştirdiği gezinin ilk durağı için Gana'nın başkenti Akra'ya geldi. Melania Trump Afrika gezisi kapsamında Gana, Malawi, Kenya ve Mısır'ı ziyaret edecek.

Afrika'ya ulaştıktan sonra sosyal medyada paylaşımda bulunan Melania Trump, “Gana, Malawi, Kenya ve Mısır'ı ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

Melania Trump İletişim Koordinatörü Stephanie Grisham ise First Lady'nin gezisi hakkında, “Daha önce hiç Afrika'da bulunmadığı ve kıtadaki her ülkenin kendine has eşsiz kültür ve tarihi olduğunu bildiği için merak ediyor” ifadelerini kullandı.  

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