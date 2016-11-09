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Fırtına ağaçları devirdi

Çanakkale’de hayatı olumsuz etkileyen lodos ağaçları devirdi.

Fırtına ağaçları devirdi

09 Kasım 2016 12:48

Çanakkale merkeze bağlı Çınarlık köyü Dardanos mevkiinde bir vatandaşın bahçesindeki iğde ağacı, kuvvetli lodos sebebiyle devrildi. Gürültüyü duyarak dışarıya çıktığını söyleyen Hasan Kaptan, “Büyük bir ses duydum. Pencereden baktığımda ağacın devrildiğini gördüm. 10 yaşında iğde ağacıydı. Lodos çok güçlü estiği için ağacı devirmiş. Yolu kapattığı için keseceğiz. Yoldan geçen olmaması faciayı önledi. Karşı komşumuz da aracını tam buraya park ediyor. Allah'tan bu sabah erken gitmiş” dedi.

Lodos, Dardanos Orman Kampı mevkiinde de bazı ağaçların dallarını kırdı. 


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