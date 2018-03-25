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Fırtına bu hale getirdi

Bir süredir yurdun büyük bölümünde etkili olan fırtına yine yıktı geçti. Iğdır’da uçan, çatı taksi durağına isabet etti. Olayda 3 kişi yaralandı. Erzurum’da ise kopan elektrik telleri yangın çıkardı

Fırtına bu hale getirdi

25 Mart 2018 15:07
Fırtına bu hale getirdi - Tıkla İzle

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Iğdır’da fırtına nedeniyle bir çok binanın çatısı uçtu, elektrik telleri ağaçları ve araçların üzerine düşerek karayolunu trafiğe kapattı. Rıza Yalçın Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısı aynı cadde üzerinde bulunan taksi durağının üzerine uçtu. Olayda 3 kişi yaralandı.

FIRTINA ŞEHİR MERKEZİ VE 9 İLÇEYİ VURDU

Erzurum’da hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına, kent merkezinde ve 9 ilçeyle bağlı köylerde yıkıma ve çatı uçmalarına neden oldu. Fırtına nedeniyle Horasan ilçesine bağlı Ağullu köyünde fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerinden yangın çıktı. Horasan Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı, 21 personel yangına müdahale etti.

KAHVEHANENİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ!

Şiddetli fırtına Van Erciş’te bir kahvehaneyi de vurdu. Vanyolu Caddesi’nde bir iş merkezinin 5’inci katındaki kahvehanenin asma tavanı fırtına nedeniyle bir anda müşterilerin üzerine çöktü. Kaza sonrası müşteriler korku ve şaşkınlık içinde kahvehaneden çıkarken olayda 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.
Öte yandan enerji nakil hatlarındaki arıza nedeniyle ilçe merkezinin bir kısmına 4 saat süreyle elektrik verilemedi.

FIRTINA, İKİ EVİN ÇATISINI UÇURDU

Fırtınadan Kahramanmaraş da nasibini aldı. Afşin ilçesinde etkili olan rüzgâr çatıları uçurdu 

 

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