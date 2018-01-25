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Fırtına eksik çalıştı

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da Dame N’Doye ile tedavilerini süren Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş ve Novak antrenmana katılmadı.

Fırtına eksik çalıştı

25 Ocak 2018 14:26

Trabzonspor, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam eden bordo-mavililer, yağmur altında taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenmana hasta olan Dame N’Doye ile tedavilerini süren Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş ve Novak katılmadı. Castillo’nun takımdan ayrı düz koşu yaptığı antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

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