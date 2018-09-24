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Fırtına geçen yılın 1 puan gerisinde kaldı

Fırtına geçen yılın 1 puan gerisinde kaldı
Fırtına geçen yılın 1 puan gerisinde kaldı

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Göztepe’ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon yaşadığı tablonun bir benzerini bu sezon yaşıyor. 7 puandaki Karadeniz temsilcisi, geçen yıl aynı dönemde 8 puan toplamıştı.


Bordo-mavililer 1-0 'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olmasıyla son iki haftada 6 puan kaybetti. Trabzonspor, ilk 6 haftada aldığı sonuçlarla geçtiğimiz sezonun bir benzerini yaşadı. Karadeniz ekibi söz konusu dönem içinde geçtiğimiz sezon oynadığı 6 maçta 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 8 puan topladı ve 9. basamakta yer aldı. Bordo-mavililer bu sezon ise aynı dönem içersinde oıynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 7 puan toplayarak bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe'nin önünde 12. basamakta yer aldı.

GEÇEN SEZON ÇOK ATTI, ÇOK YEDİ 

Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı güçlü isimlerle sezona 2-1'lik Konyaspor galibiyetiyle büyük umutlarla başlamış, deplasmanda ise Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak gelecek adına umut vermişti. Bu maçın ardından yine deplasmana çıkan Karadeniz ekibi, Göztepe'ye 3-2 mağlup olmuş evinde ise Gençlerbirliği'ni 3-1 ile geçerek, deplasmanda Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Trabzonspor, bu maçın ardından sahasında 3-0 önde getirdiği Alanyaspor maçını ise 4-3 kaybetti. Bordo-mavililer söz konusu haftalarda 8 puan toplarken attığı 14 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü.

GEÇEN SENENİN 1 PUAN GERİSİNDE KALDI 

Trabzonspor, bu sezon ise deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup olurken, evinde ise Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Deplasmanda Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmesi, camiayı gelecek adına umutlandırdı. Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet moralleri bozarken, sahasında ise Göztepe'ye 2-1 mağlup olması hayal kırıklığı yaşattı. Trabzon temsilcisi söz konusu maçlarda 7 puan toplarken attığı 10 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü.  

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