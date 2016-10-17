Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şiddetli rüzgar ve yağmur, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Marmara Bölgesi’yle birlikte Bandırma Körfezi’ni etkisi altına alan rüzgar ve sağanak yağmur, Bandırma Limanı’nda ulaşımı aksattı. Şiddetli rüzgar ve yağmur sebebiyle İDO’nun bugün saat 12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü 16:00 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü seferleri iptal oldu.

Bu arada, Bandırma Limanı’nda denizdeki rüzgarın etkisiyle dalgalar oluşmaya başladı. Sahili döven dalgalar zaman zaman mendireği aşarak yürüyüş yolunu kapattı.

Marmara Bölgesi'nde fırtına deniz ulaşımını aksatıyor.

Mudanya’da zaman zaman kuvvetlenen poyraz fırtınası dev dalgalara sebep oluyor. Mudanya’da BUDO ve İDO deniz otobüsü ile feribot seferleri iptal oluyor. BUDO deniz otobüsleri güvenli limanlarda bekletiliyor. Fırtına yüzünden İDO ve BUDO, Bursa, Bandırma, Avşa Adası ile İstanbul’a yaptığı deniz otobüsü ve feribot seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Saatteki hızı 50 kilometreye kadar ulaşan fırtına sürerken, iskelede bulunan küçük balıkçı tekneleri barınaklara sığındı. Bu arada fırtına yüzünden Mudanya’da yürütülen sahil projesi kazık çakma işi hava normale dönünceye kadar durduruldu. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın yarın öğleden sonra tesirini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

Karadenizde Poyraz fırtınası yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreye yükseldi.

Batı Karadeniz Bölgesi Akçakoca’da 7 ile 9 şiddetinde esen Poyraz fırtınası nedeniyle balıkçılar balıkçı barınağına gizlendiler. Yaklaşık 5 metreye kadar yükselen dalgalar sahilleri döverken, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Balıkçılar fırtınanın 3 gün boyunca süreceğini dile getirdiler.

Marmara Denizi’nde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan yıldız ve poyraz ile 4 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi.

Saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan yıldız ve poyrazın etkisiyle 4 metreye ulaşan dalgalar Marmara Denizi’nde ulaşımı olumsuz etkilerken, yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında demirledi. Tekirdağ Barbaros Limanı’ndan, Balıkesir’in Erdek ilçesine düzenlenen feribot seferleri iptal edildi. Büyük tekne balıkçıları ile küçük tekne balıkçıları Tekirdağ merkez ve ilçelerinde bulunan balıkçı limanlarına sığındı.

Tekirdağ Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Oktay Okyay, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, hava şartlarından balıkçıların olumsuz etkilendiğini belirterek, “Hava dün başladı, baya bir esecek diyorlar, 3-4 gün sürecek herhalde bu hava Karadeniz ile beraber Marmara’da baya bir esecek. Bu sırada tabi balıkçılarımızda denize açılamıyorlar, hava sertliğinden dolayı. Onlar da limanda bağlı hepsi. Limanlarımız balıkçı tekneleriyle doldu. Dünden beri Meteoroloji uyarıyor bizi hava esecek diye, herkes tedbirini aldı ona göre. Havadan sebep açıkta demirleyen gemiler var, limandaki teknelerin çoğu Bandırma tekneleri, hamsi avcılığı yapıyorlar” diye konuştu.

“Balık fiyatları yükselir”

Büyük tekne sahiplerinden Hamdi Korkmaz ise, hava durumunu sürekli kontrol ettiklerini belirterek, “Hava durumu, bu akşam sert, yarın akşam 12.00 gibi düşüyor. Allah nasip ederse Salı günü denize çıkacağız. Bu akşam denize çıkmayacağız, bu akşam hava sert. Denize açılamadığımız için, balık az olacak, balık az olursa, fiyatlarda yükselir” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’de avda olduğu sırada hava durumunu öğrenerek Tekirdağ’a dönen Balıkçı Naim Şirinkan ise,

“Ben Karadeniz’deydim, hava esecek diye geldim Tekirdağ Balıkçı Limanı’na, balıktaydım orada. Uzun esecek bu hava, herhalde bir hafta falan sürer bu hava. Bekleyeceğiz burada, mecburen, bu havayla denize çıkamayız, batarız bu havada. Çok esiyor, az değil ki ” şeklinde konuştu.

Süleymanpaşa sahilde çay bahçesi ve kafe işletmecileri de dev dalgaların masalara kadar ulaşması dolayısıyla, sahil kenarında bulunan masalarını toplayarak müşterilerine kapalı mekanlarda hizmet veriyorlar.

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arasında yapılması planlanan feribot seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş’den yapılan duyuruda, “Hava muhalefeti sebebiyle, Bozcaada' dan saat 16:00, Geyikli' den 17:00' de yapılması planlanan seferler iptal edilmiştir” denildi. Yine aynı nedene bağlı olarak bu akşam, Bozcaada' dan saat 18:00 seferinin 17:00' de, Geyikli' den saat 19:00 seferinin 18:00'de yapılacağı açıklandı.

Diğer hatlarda seferler normal şekilde sürüyor.