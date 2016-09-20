Osmancık’ta öğleden sonra çıkan fırtına ve şiddetli yağmur hayatı felç etti. Karaçay mevkiinde Muammer Karatepe adlı bir kendisine ait besi çiftliğindeki ahırda çalıştığı sırada ahırın çatısı çöktü. Çöken ahır çatısının altında kalarak ağır yaralanan Muammer Karatepe Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karatepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı saatlerde Devlet Hastanesi yanındaki parkı işletmecisi olan İsmail Çıplak fırtınanın çıkması üzerine çevredeki malzemelerini toplamak için çalıştığı sırada yıkılan devrilen kamelyanın parçaları Çıplak’ın kafasına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Çıplak’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şiddetli fırtına bazı ağaçları yerinden sökerken reklam tabelalarını devirdi. Bazı bölgelerde elektrik kablolarının kopması sonucu kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Bazı bölgelerde yol ortasına devrilen ağaçların kaldırılması için anında müdahale eden belediye ekipleri fırtınanın dinmesinin ardından çalışmalarını hızlandırdı. Şehir merkezinde ve D100 karayolu üzerinde birçok reklam tabelası uçtu.