Şiddetli fırtına ve rüzgar nedeniyle seralar büyük zarar gördü. Seralarda ürünler yerlere dökülürken, seraların dışı da parçalandı. Seraların çatısında yırtılan naylonları tamir etmek isteyen çiftçiler, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Fırtınanın zarar verdiği seralardaki domatesler aşırı soğuktan dolayı dondu. Şiddetli fırtına, domates ve salatalık seralarının örtülerini uçurdu. Üreticilerin seralarda ektikleri domatesler dallarından koparak yerlere döküldü. Fırtına nedeniyle büyük zarar gördüğünü ifade eden çiftçiler, devletten yardım bekliyor.

Kahta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Fahri Can, toplam 40 dönüm araziye kurulu seralarda çiftçilerin şiddetli fırtına ve soğuk hava nedeni ile gördüğü hasarın 1 milyon 200 bin lira olduğunu açıkladı. Can,“İlçemizde meydana gelen bu aşırı rüzgardan dolayı seralarımızda zarar oluştu. Yaptığımız tespitlere göre ilçemizde yaklaşık toplam 40 dönüme yakındır. Bunların 19 dönümüne yakını domates yetiştiriciliği yapıyor. Hatta bunların yüzde 100’üne yakını zarara uğradı. Tamamen ürün alamaz hale geldi. Bir 10 dönümlük seramızda da yaklaşık yüzde 40’a yakın bir zarar meydana geldi. Onun dışında diğer 2 seramızda da salatalık yetiştiriciliği yapılmaktadır. 5 dönümlük olan bir seramızda yüzde 100’e yakın bir kısmı zarar gördü. Diğer 6 dönümlük seramızda da yüzde 40’a yakın bir zarar meydana geldi. Dolayısıyla ilçemiz genelinde 40 dönüme yakın bir serada ürün ve seranın kendisi zarar gördü. Seralarda oluşan zarar miktarını hesapladığımız zaman 1 milyon 200 bin veya 1 milyon 300 bine yakın meblağda zarar oluştu” dedi.

Zarar tespit komisyonlarının gerekli çalışmaları yapacağını kaydeden Müdür Can, “Zarar ziyan tespit komisyonlarımız var. Bu komisyonda değerlendireceğiz. Bu komisyonda karar aldıktan sonra eğer çiftçilerimizin kredi borçları var ise borçlarının ertelenmesi için ilgili bankalara yazı yazacağız. Komisyon kararını alacağız” diye konuştu.

Üretici Ramazan Dağ, “Geçen geçe başlayan şiddetli fırtına nedeniyle seraların perdeleri, naylonları yırtıldı. Bundan dolayı ürünlerimizin hepsi hasar gördü. Bizim de yapacağımız bir şey olmadı. Her ne kadar müdahale etmek istediysek de rüzgarın hezimetine uğradık. Müdahale edemedik. Bir türlü naylon çekemedik. Onun için bütün ürünümüz telef oldu. Bu konuda ne yapacağımızı bizde bilmiyoruz. Şuanda seramızdaki zarar en aşağı 1 milyon liradır” diye konuştu.

Hüseyin Türkoğlu

