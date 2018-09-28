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Fırtına uyarısı maçları iptal ettirdi

Fırtına uyarısı maçları iptal ettirdi
Fırtına uyarısı maçları iptal ettirdi

Hafta sonu İzmir’e ulaşması beklenen tropikal fırtına nedeniyle İzmir’de 29-30 Eylül’de oynanacak tüm amatör futbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

Hafta sonu Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşması beklenen tropikal fırtına İzmir'de futbol maçlarını iptal ettirdi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Eylül tarihlerinde İzmir'de oynanması planlanan tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan raporlar doğrultusunda, aşırı olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. Ertelemenin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bilgisi dahilinde yapıldığı aktarılırken, ertelenen müsabakalarda 28 Eylül 2018 tarihinden sonra tescili yapılmış olan oyuncular, yöneticiler ve teknik adamların yer alamayacağı belirtildi. 

Ali Gözeten
 

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