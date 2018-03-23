Fırtına yıktı geçti |Kastamonu haberleri

Kastamonu’da il genelinde etkili olan fırtına adeta yıkıp geçti. Özellikle Seydiler, Ağlı ve Daday ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı, çatılar uçtu. Birçok işyerinin camları kırıldı, reklam tabelaları yıkıldı, çatılardan kiremitler uçtu, çatıdan uçan cisimlerin araçlara da isabet etmesiyle maddi hasar oluştu. Birçok ilçede kopan elektrik kabloları nedeniyle de elektrikler kesildi, iletişimde aksaklıklar yaşanıyor. Fırtına, branda ve tenteleri de yerinden söktü.

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu ilçelerde belediye ekipleri ise teyakkuza geçti. Kepçe ve greyder yardımıyla enkazlar kaldırılmaya çalışılıyor. Yıkılan ağaçlar ise, belediye ekiplerince kesilerek temizleniyor.

Serkan Yılmaz - Vedat Yunus İkizoğlu