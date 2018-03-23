Diğer
Kategoriler

Fırtına yıktı geçti |Kastamonu haberleri

Kastamonu’da il genelinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar yıkıldı, araçlarda hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Fırtına yıktı geçti |Kastamonu haberleri

23 Mart 2018 21:09

Kastamonu’da il genelinde etkili olan fırtına adeta yıkıp geçti. Özellikle Seydiler, Ağlı ve Daday ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı, çatılar uçtu. Birçok işyerinin camları kırıldı, reklam tabelaları yıkıldı, çatılardan kiremitler uçtu, çatıdan uçan cisimlerin araçlara da isabet etmesiyle maddi hasar oluştu. Birçok ilçede kopan elektrik kabloları nedeniyle de elektrikler kesildi, iletişimde aksaklıklar yaşanıyor. Fırtına, branda ve tenteleri de yerinden söktü. 

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu ilçelerde belediye ekipleri ise teyakkuza geçti. Kepçe ve greyder yardımıyla enkazlar kaldırılmaya çalışılıyor. Yıkılan ağaçlar ise, belediye ekiplerince kesilerek temizleniyor. 

Serkan Yılmaz - Vedat Yunus İkizoğlu 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç