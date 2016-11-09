Şiddetli lodos nedeniyle eski otogarın önündeki bir okaliptüs ağacının bir parçası yere devrildi. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen ağaç, maddi hasara neden oldu. Ağacın altından sadece saniyeler önce geçtiğini belirten Ayhan Alumert (53) büyük bir tehlike atlattığını belirterek, "Ben geçtikten sonra devrildi. Şansımız varmış" dedi.

Alumert, ağacın altında kalması halinde belki de üzücü bir olayla karşılaşacağını kaydederek, Ayvalık Belediyesi’nin tehlike arz eden bu tür ağaçları budamasını istedi.

Suat Salgın