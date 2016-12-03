Kdz. Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli fırtına birçok binada çatıların uçmasına neden oldu. İlçede faaliyet gösteren İbrahim Süheyla İzmirli Fen Lisesi ile liseye ait Erkek ve Kız Pansiyonu’nun da çatıları uçtu. Çatının bazı parçaları Fen Lisesi ile pansiyonun camlarının kırılmasına neden oldu. Fırtınada uçan çatının parçaları okulun bahçesine dağılırken, olayda yaralanan olmadı. Durumun haber verilmesi üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz Fen Lisesi’ne gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonrası kız ve erkek pansiyonunda kalan öğrencilerin tedbir amacıyla tahliyesine karar verildi. Pansiyondan çıkarılan 38 öğrenci otobüse alınarak Kdz. Ereğli Öğretmenevi’ne getirildi. Fen Lisesi ile pansiyon binasında polis ekipleri inceleme yaparak hasar gören bölümleri fotoğrafladı.

Kdz. Ereğli’de şiddetli fırtına etkili olmaya devam ederken, bir çok mahalleye elektrik verilemiyor. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi, elektrik ve doğalgaz acil müdahale ekipleri de her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor.