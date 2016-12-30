İstanbul'da dün yaşanan fırtına nedeniyle çok sayıda olumsuzluk yaşanırken, Karaköy'de faciadan dönüldü. Cadde üzerinde seyir halinde giden aracın tavanına fırtına nedeniyle yerinden kopan afiş taşıyan boru ok gibi saplandı.Boru aracın döşemesine kadar girerken, 8 metrelik boru vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralan olmazken ,o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde rüzgarda savrulan borunun aracın tavanına girişi görülüyor. Vatandaşlar olayı görür görmez yardıma koşuyor. Araç sürücüsü de araçtan hızla inerek, aracın fotoğrafını çekiyor.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz