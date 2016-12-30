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Fırtınadan uçan dev boru araca ok gibi böyle saplandı

Beyoğlu Karaköy'de afiş taşıyan bir profil boru, fırtınadan koparak bir araca ok gibi saplandı.Yaşanan bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fırtınadan uçan dev boru araca ok gibi böyle saplandı

30 Aralık 2016 15:02
Fırtınadan uçan dev boru araca ok gibi böyle saplandı - Tıkla İzle

İstanbul'da dün yaşanan fırtına nedeniyle çok sayıda olumsuzluk yaşanırken, Karaköy'de faciadan dönüldü. Cadde üzerinde seyir halinde giden aracın tavanına fırtına nedeniyle yerinden kopan afiş taşıyan boru ok gibi saplandı.Boru aracın döşemesine kadar girerken, 8 metrelik boru vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralan olmazken ,o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde rüzgarda savrulan borunun aracın tavanına girişi görülüyor. Vatandaşlar olayı görür görmez yardıma koşuyor. Araç sürücüsü de araçtan hızla inerek, aracın fotoğrafını çekiyor. 

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz 


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