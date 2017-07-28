Fırtınanın vurduğu Beyoğlu bu hale geldi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve fırtınadan Beyoğlu ilçesinde birçok binanın çatısı uçtu. İlçenin birçok noktasında olumsuz etkilenen fırtına nedeniyle ağaçlar köklerinden koparak araçların üzerine devrildi. Bazı noktalarda ise dolu yağışı binaların panjurlarını delik deşik etti. Ali Kabuli Caddesi üzerinde fırtınadan uçan binanın çatısı karşısındaki okulun bahçesine düştü. Çatının düştüğü esnada bahçede kimsenin olmaması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Elektrik direkleri kopan sokaklarda ise bir cami lojmanını çatısı caminin minaresine takıldı.

Doğan Can Cesur