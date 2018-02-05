Fırtınaya yakalanan göçmenler ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre; yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 5’i çocuk, 5’i erkek ve 3’ü kadın 13 Suriye uyruklu göçmenin bulunduğu lastik bot saat 07.35 sıralarında Datça ilçesi önlerinde fırtınaya yakalandı. Batma tehlikesi geçiren göçmenler, yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik botunda görevli askerler, lastik bottaki göçmenleri kurtarmak için seferber oldu.

Sahil Güvenlik botu fırtınaya rağmen içinde kadın ve çocukların bulunduğu lastik bota yaklaştı. Botta bulunan bir kadın yaşadığı korku nedeniyle baygınlık geçirdi. Su yutan ve boğulma tehlikesi geçiren kadına Sahil Güvenlik sağlık ekipleri müdahale etti. Sahil Güvenlik botuna alınan 13 göçmen Datça Limanı’na getirildi. Çok miktarda su yutan kadın, limanda hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet Ölmez

