Fıs Fıs İsmail Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı - Tıkla İzle

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programına yarışmacı olarak katılan Çocuklar Duymasın dizisinin Fıs fıs İsmail'i Süleyman Yağcı, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sempatik tavırları ile ekrandakileri güldüren Yağcı'nın kendisine yöneltilen sorulara doğru yanıt verdiği anlar ise görülmeye değerdi.

SEYİRCİ JOKERİNİ KULLANDI, ELENDİ

Baraj sorularına verdiği doğru yanıtlarla 15 bin liralık para ödülü almaya hak kazanan İsmail Yağcı'nın barajı geçtikten sonra karşılaştığı soruda seyirci jokerini kullanması ise elenmesine sebep oldu.