Diğer
Kategoriler

FİSKOBİRLİK taşınıyor iddiası

Genel Müdürlüğü 'fındığın başkenti' Giresun’da bulunan FİSKOBİRLİK’in Sakarya’ya taşınacağı iddialarına Giresun İl Genel Meclis Başkanı Mürşit Gürel son noktayı koydu.

FİSKOBİRLİK taşınıyor iddiası

02 Şubat 2017 12:47

Giresun İl Genel Meclisi Şubat ayı ilk toplantısını valilik konferans salonunda gerçekleştirildi. Gündem dışı konuşmaların yapıldığı toplantıda FİSKOBİRLİK’in Giresun’dan Sakarya’ya taşınacağı iddiaları konuşuldu. İddiaların aslını yansıtmadığını, sadece FİSKOBİRLİK’in alanını genişlettiğini belirten Meclis Başkanı Gürel, “FİSKOBİRLİK Giresun’a mal olmuş, fındığın ana vatanı olan bu bölgenin bir kurumu burada kendini idame ettiriyor” dedi.

"FİSKOBİRLİK’teki yöneticiler başka şehirden ve bölgeden olabiliyor" diyen Gürel, “Burada ortaklar ve delegeler Sakarya bölgesinden bir arkadaşımızı seçip görevlendirmiştir ancak yönetim kurulunda da Giresun, Ordu ve Trabzon’dan da arkadaşlarımız mevcuttur. FİSKOBİRLİK’in buradan taşınması gibi bir şey söz konusu değil. Ancak yeni bir yatırım amaçlı orada üretilen fındığında değerlendirilebilmesi maksatlı bir üretim tesisi orada da kurulmasında bir mahsur yok. FİSKOBİRLİK yeni kurulan Bulancak Organize Sanayi Bölgesinde 15 dönüm bir arazi tahsisi yapıyor, FİSKOBİRLİK entegre tesislerini daha modern bir şekilde fındığın ambalajlı ürüne dönüştürülmesi için orada da bir yatırım yapacak. FİSKOBİRLİK Adalet ve Kalkınma Partisinin döneminde her zaman desteklenmiş, sahip çıkılmıştır ve mutlaka fındığı değerinde alabilmesi için gerekli olan tüm yapması gerekenleri hükümetimiz döneminde yapılmıştır. FİSKOBİRLİK Doğu Karadeniz bölgesinin kuruluşudur. Sakarya bölgesi daha sonradan katılmıştır, bunla ilgili kararları ortakları yönetim kurulu ile birlikte verir ama biz Giresun’dan asla ve asla gitmesini arzu etmeyiz” ifadelerini kullandı. 

Resul Yanbul


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!