Giresun İl Genel Meclisi Şubat ayı ilk toplantısını valilik konferans salonunda gerçekleştirildi. Gündem dışı konuşmaların yapıldığı toplantıda FİSKOBİRLİK’in Giresun’dan Sakarya’ya taşınacağı iddiaları konuşuldu. İddiaların aslını yansıtmadığını, sadece FİSKOBİRLİK’in alanını genişlettiğini belirten Meclis Başkanı Gürel, “FİSKOBİRLİK Giresun’a mal olmuş, fındığın ana vatanı olan bu bölgenin bir kurumu burada kendini idame ettiriyor” dedi.

"FİSKOBİRLİK’teki yöneticiler başka şehirden ve bölgeden olabiliyor" diyen Gürel, “Burada ortaklar ve delegeler Sakarya bölgesinden bir arkadaşımızı seçip görevlendirmiştir ancak yönetim kurulunda da Giresun, Ordu ve Trabzon’dan da arkadaşlarımız mevcuttur. FİSKOBİRLİK’in buradan taşınması gibi bir şey söz konusu değil. Ancak yeni bir yatırım amaçlı orada üretilen fındığında değerlendirilebilmesi maksatlı bir üretim tesisi orada da kurulmasında bir mahsur yok. FİSKOBİRLİK yeni kurulan Bulancak Organize Sanayi Bölgesinde 15 dönüm bir arazi tahsisi yapıyor, FİSKOBİRLİK entegre tesislerini daha modern bir şekilde fındığın ambalajlı ürüne dönüştürülmesi için orada da bir yatırım yapacak. FİSKOBİRLİK Adalet ve Kalkınma Partisinin döneminde her zaman desteklenmiş, sahip çıkılmıştır ve mutlaka fındığı değerinde alabilmesi için gerekli olan tüm yapması gerekenleri hükümetimiz döneminde yapılmıştır. FİSKOBİRLİK Doğu Karadeniz bölgesinin kuruluşudur. Sakarya bölgesi daha sonradan katılmıştır, bunla ilgili kararları ortakları yönetim kurulu ile birlikte verir ama biz Giresun’dan asla ve asla gitmesini arzu etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Resul Yanbul