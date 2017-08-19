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Fıstık gibi festivale yıldız yağmuru

Gaziantep'te bu yıl 10.'su düzenlenen Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali’nin meşalesini Yeşilçam'ın ünlü isimleri yaktı.

Fıstık gibi festivale yıldız yağmuru

19 Ağustos 2017 23:13

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği 10. Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali’nin ilk günü Zara konseri ile tamamlandı. Konserde festival meşalesi de yakıldı. Festival meşalesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Yeşilçam'ın ünlü isimleri Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş, sanatçı Erhan Güleryüz, Zara, oyuncular Nursel Köse, Furkan Kızılay, Emre Kızılırmak ve Burak Hakkı tarafından yakıldı.

Festivalde konuşan Başkan Şahin, "Zara'ya daha önce Gaziantep'te verdiği konserde söz vermiştik. Bu sözümüzü tutarak bugün Fıstık parkta, fıstık gibi sanatçılarla fıstık festivalimizi yapıyoruz" dedi.

Ünlü sanatçılar Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit ve Zara ise Gaziantep'te bulunmanın sevincini yaşadıklarını belirterek Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti. Başkan Fatma Şahin sanatçılara tepsiyle bol fıstıklı tepsi baklava ikram etti 

Serhat Demir 

Etiketler: Gaziantep, Hülya Koçyiğit, Zara


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