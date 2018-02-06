FIT 18 Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı 22 Şubat'ta kapılarını açıyor

Fuar; otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda ziyaretçilere, sektörlerindeki en son ürün ve hizmetleri bir arada görme ve değerlendirme olanağı sunacak.

İzmir, 22-25 Şubat tarihleri arasında endüstriyel çözümler alanında teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seren bir fuara ev sahipliği yapıyor. Makineler arası iletişimden yapay zekaya, üretim ve hizmet biçimlerini değiştirmeye aday pek çok yeni teknoloji, FIT 18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı'nda ziyaretçilere tanıtılacak. FIT 18 kapsamında; otomasyon, elektrik elektronik ve enerji, hidrolik-pnömatik, bina otomasyonu ve zayıf akım sistemleri ve metal işleme alanlarında en son teknoloji ile çözümler sunan firmalar, potansiyel müşterileriyle tanışma fırsatı bulacak.

FIT girişimciler için FIT pazaryeri

FIT 18 ziyaretçilere mevcut teknolojileri deneyimleme olanağı sunarken 23-24 Şubat'ta fuar kapsamında düzenlenecek Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Zirvesi'nde ise önümüzdeki yıllarda fabrikalarda nasıl bir dönüşüm yaşanacağı konuşulacak. Teknoloji Girişimcileri ve İş Adamları Derneği (TEKGİAD) ve Bileşim Fuarcılık iş birliği ile organize edilen zirvenin yanı sıra, FIT Girişim Pazaryeri etkinliği kapsamında yenilikçi çözümler üreten teknoloji girişimcileri de potansiyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcılarla tanışma ve çözümlerini tanıtma fırsatı bulacak.

Yapılan bilgilendirmede; Girişim Pazaryeri adı altında oluşturulan Startup Lounge'da yer almak için başvurular, kurumun internet adresi üzerinden 10 Şubat'a kadar yapılabilecek. Başvurular arasından ön elemeyle belirlenen 10 girişim ise, FIT Zirvesi Girişim Yarışması'nda sahneye çıkarak ilk 3'e girmek için TEKGİAD tarafından oluşturulan jüriye sunum yapacaklar. Ayrıca, 22-25 Şubat arasında saat 10.00'dan itibaren ziyaret edilebilecek FIT 18-Geleceğin Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi, Ege Bölgesi'ndeki en büyük ve en kapsamlı fuar komplekslerinden Fuar İzmir'de gerçekleşecek.