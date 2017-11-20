Fiyat sorma bahanesiyle girdiği dükkandan 800 liralık takıyı çaldı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Şişli Teşvikiye’deki bir takı tasarım dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden sık sık geldiği takı tasarım dükkanına gelen genç bir kız, iş yeri sahibi Mehmet Kaleli’ye elindeki takının fiyatını sordu. Kaleli'nin müşteriyle ilgilendiğini belirtip kendisine birazdan cevap vereceğini söylediği genç kız, içeride dolaşmaya başladı. Dakikalarca reyonları gezerek takılara bakan kız, ardından kolayca alabileceğini düşündüğünü takının yanına yaklaştı. Bir yandan etrafa bakan, diğer yandan da takıya yönelen kız, 800 lira değerindeki altın bilekliği çalarak cebine attı. Bir süre daha içeride dolaşan genç kız, daha sonra iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Müşteriyle ilgilenmesinin ardından iş yeri sahibi, 800 lira değerindeki takının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kaleli, genç kız tarafından takının çalındığını fark ederek polise şikayette bulundu.

İş yeri sahibi Mehmet Kaleli, “Ben burada bir müşteriyle ilgileniyordum. Daha önceden sürekli yoldan geçen genç bir kız vardı. Arada sırada hal hatır da sorardı, yüzünü tanıdığım birisiydi. İçeriye geldi, elindeki 2-3 gramlık altın kolyenin değerini sorarak satmak istediğini belirtti. Bende müşteri gittikten sonra bilgi vereyim dedim. Müşterinin işi de uzun sürdü. İş uzayınca o da içeride dolaşıp durdu. O esnada yapacağını yapmış. Sonra gösterdiği kolyeyi de tarttım, fiyatını söyledim ve gitti” dedi.

“Hırsız yakalanıp cezalandırılmalı”

Kaleli, “O gittikten sonra burada bir eksikliğin olduğunu fark ettim. Kamera kayıtlarına baktığımda onun olduğunu gördüm. Sonra da polis merkezine şikayet ettim. Bizim burada sık olan bir şey değil. Genellikle burada elit bir tabaka olduğu için bu tür olaylar burada olmaz. Ancak dışarıdan gelen olursa oluyor. Bölge halkı çok sakin ve mütevazidir. Ancak maalesef böyle şeyler olabiliyor. En son 15 yıl önce soyulmuştuk, 50 bin lira civarında bir malımız gitmişti. Kiralık dükkana dönmüştük. Şimdi ise 800 lira değerinde altın bir bileklik gitti. Kesinlikle hırsız yakalanmalı ve diğerlerine örnek olacak şekilde cezalandırılmalı” diye konuştu.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur

