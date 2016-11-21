Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden olan fındıkta fiyat belirsizliği devam ediyor. Fındıkta yaşanan fiyat düşüşleri en çok fındık üreticisinin tepkisini çekiyor. Geçen haftayı 9.75 TL seviyelerinde kapatan fındık haftaya 10.50 TL ile başladı. Bu artış her ne kadar üreticiyi tam olarak memnun etmese de fındık fiyatlarının yukarı çıkacağı yönünde beklentiler devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarındaki ufak çaplı artışların üreticiyi memnun etmediğini söyledi. Bu sezon rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatın bu seviyelerde olmasına anlam veremediklerini belirten Soydan, fiyatın bir an önce yukarılara çıkmasını istedi.

"Fiyat yükseldi ama güven vermiyor"

Fındığın bir yukarı çıkıp iki aşağı indiğini ve bu durumun üreticiyi tedirgin ettiğinin altını çizen TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Bugün borsa rakamlarına baktığımızda 10.50 TL fiyatını görüyoruz. Bu durum fiyatların yükselişini gösterdi ama güven vermiyor. Çünkü bir çıkış yapıp iki aşağıya iniyor bu da üreticiyi tedirgin ediyor. Baktığımızda bu günlerde kış bakım zamanları geldi. Ama bunun karşısında üretici maalesef karşılığını alamıyor ve bu fiyatlar karşısında ‘bahçeye nasıl girerim’ diye bize serzenişte bulunuyor. Bu sebeple fiyatların bir an önce yukarı seviyelere çıkmasını bekliyoruz" dedi.

"Rekolte az, fiyat düşük, bu durum üreticiyi şoke etti"

Serbest piyasada fındığın arz ve talebe göre şekillendiğini, rekoltenin az olmasına rağmen fiyat düşüşünün şok etkisi oluşturduğunu vurgulayan Soydan, "Fındık 2009 yılında serbest piyasa koşullarına bırakıldı. O günden bu yana da fiyatlarda arz ve talebe göre şekilleniyor. 2016 yılında ise belki de son yılların en düşük rekoltesini yaşıyoruz. Şu anda rekolte 468 bin ton olarak Tarım Bakanlığı tarafından açıklandı ve Temmuz ayında yaşanan dökülme sebebi ile bu sayı düştü ve TÜİK verilerine 420 bin ton olarak yansıdı. Fındıkta arz ve talep karşısında talebi karşılamayacak kadar fındık rekoltesini gördük. Ama bunun karşılığında 2016 sezonu başladığı zaman Eylül ayında 15 TL’yi bulan fiyatlar bir anda düşüşe geçerek 9.75 TL’ye kadar indi. Bu durum üreticiyi üretici temsilcilerine ve tüm bölge halkında bir şok etkisi yaptı" diye konuştu.

"15 TL’den 9.75 TL’ye düşüş kabul edilmedi"

Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındıkta yaşanan düşüşlerin üreticileri ve tüm kesimi rahatsız ettiğini ve bu yönde düşen fiyatlara tepki gösterdiklerini dile getiren Soydan, "Bu rakamlar kabul ettiğimiz rakamlar değildi, çünkü fındığın olmadığı bir yılda normal şartlarda 15 TL’yi bulup da 9.75 TL’ye inmesi de gerçekten kabul edilmedi. Bunun karşılığında da çok ciddi tepkiler oluştu ve hep beraber bu tepkimizi duyurduk. Çünkü bölgemizin tek geçim kaynağı fındık. Yılda 2.5-3 milyar dolar döviz girdisi olan, yüzde 75’ni ürettiğimiz bir ürünün bu şekilde bir fiyat istikrarsızlığı ile karşı karşıya gelmesi normal değildi" ifadelerini kaydetti.

Doğan Arzık