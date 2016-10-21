Fiyatları 1000 - 1500 TL arası en iyi akıllı telefonları sizin için listeledik. Listemizde bulunan tüm cihazların özelliklerini hazırladık. İşte fiyatları ucuzdan pahalıya olan akıllı telefonlar:
SAMSUNG GALAXY J510
Fiyatı: 1.059 TL
Telefonun özellikleri:
Ekran Boyutu 5.0 İnç Ekran Çözünürlüğü 720x1280 (HD)
Batarya Kapasitesi 2600 mAh Konuşma Süresi (3G) 18 Saat
Kamera Çözünürlüğü 13 MP İşletim Sistemi Android
LENOVO K5 NOTE 32 GB TELEFON
Fiyatı: 1.099 TL
Telefonun özellikleri:
Ekran Boyutu 5.5 İnç Batarya Kapasitesi 3500 mAh
Multi Touch (10 nokta) Konuşma Süresi (3G)27.5 Saat
Bekleme Süresi (4G) 543 Saat Kamera Çözünürlüğü 13 MP
HUAWEI GR5 AKILLI TELEFON
Fiyatı: 1.149 TL
Ekran Boyutu 5.5 İnç Ekran Çözünürlüğü1080x1920 (FHD)
Kamera Çözünürlüğü 13 MP İşletim SistemiAndroid
Batarya Kapasitesi 3000 mAh Şarj Micro-USB
SAMSUNG A310 GALAXY A3
Fiyatı: 1.149 TL
Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 5 MP
Ekran Boyu 4.7 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1280x720
SAMSUNG GALAXY J710
Fiyatı: 1.199 TL
Ekran Boyu 5.5 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 267 PPI
Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 5 MP
LG K520 STYLUS 2
Fiyatı: 1.199 TL
Ekran Boyu 5.7 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1280 x 720
Ağırlık 145 GR Genişlik 79,6 mm
Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 8 MP
ASUS ZENFONE 2 ÇİFT SIM 32 GB
Fiyatı: 1.199 TL
Ekran Boyu 5.5 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1920 x 1080 px
Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 5 MP
Ağırlık 170 gr Genişlik 77.2 mm
LENOVO MOTO G4 PLUS
Fiyatı: 1.299 TL
Ekran Boyu 5.5 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1080x1920
Kamera Çözünürlük 16 MP Ön Kamera 5 MP
Ağırlık 155 Gr Genişlik 76,6 mm
HUAWEI P9 LITE
Fiyatı: 1.299 TL
Ekran Boyu 5.2 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1920*1080
Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 8 MP
Dahili Hafıza 16 GB Desteklenen Hafıza Kartı Micro SD
HTC DESİRE 828
Fiyatı: 1.299 TL
Ekran Boyu 5.5 inch Kamera Çözünürlük 13 MP
Ön Kamera HTC UltraPiksel™ Dahili Hafıza 16 GB
Ağırlık 149 gr. Genişlik 78,9 mm
SONY XPERIA XA
Fiyatı: 1.299 TL
Ekran Boyu 5 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 720x1280
Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 8 MP
Ağırlık 137,4 gr Genişlik 66,8 mm
LG X CAM
Fiyatı: 1.349 TL
Ekran Boyu 5.2 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1080X1920
Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 8 MP
Ağırlık 118 GR Genişlik 73,6 mm
LENOVO VIBE P1 PRO
Fiyatı: 1.399 TL
Ekran Boyu 5.5 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1080X1920
Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 5 MP
Ağırlık 187 GR Genişlik 75,6 mm
IPHONE 5S 16 GB
Fiyatı: 1.399 TL
Ekran Boyu 4 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1136 x 640
Kamera Çözünürlük 8 MP Ön Kamera 1.2 MP
Ağırlık 112 gr Genişlik 58,6 mm
HUAWEI G8
Fiyatı: 1.399 TL
Ekran Boyu 5.5 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1080x1920
Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 5 MP
Ağırlık 167 gr Genişlik 76,5 mm
CASPER VIA A1
Fiyatı: 1.499 TL
Ekran Boyu 5.5 inch Kamera Çözünürlük 13 MP
Ön Kamera 8 MP Dahili Hafıza 64 GB
SAMSUNG A510 GALAXY A5
Fiyatı: 1.499 TL
Ekran Boyu 5.2 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1920x1080
Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 5 MP
Dahili Hafıza 16 GB Desteklenen Hafıza Kartı Micro SD
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