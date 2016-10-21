Fiyatı 1000-1500 TL arası olan en iyi akıllı telefonlar! - Foto Galeri

Fiyatları 1000 - 1500 TL arası en iyi akıllı telefonları sizin için listeledik. Listemizde bulunan tüm cihazların özelliklerini hazırladık. İşte fiyatları ucuzdan pahalıya olan akıllı telefonlar:

SAMSUNG GALAXY J510

Fiyatı: 1.059 TL

Telefonun özellikleri:

Ekran Boyutu 5.0 İnç Ekran Çözünürlüğü 720x1280 (HD)

Batarya Kapasitesi 2600 mAh Konuşma Süresi (3G) 18 Saat

Kamera Çözünürlüğü 13 MP İşletim Sistemi Android

LENOVO K5 NOTE 32 GB TELEFON

Fiyatı: 1.099 TL

Telefonun özellikleri:

Ekran Boyutu 5.5 İnç Batarya Kapasitesi 3500 mAh

Multi Touch (10 nokta) Konuşma Süresi (3G)27.5 Saat

Bekleme Süresi (4G) 543 Saat Kamera Çözünürlüğü 13 MP

HUAWEI GR5 AKILLI TELEFON

Fiyatı: 1.149 TL

Ekran Boyutu 5.5 İnç Ekran Çözünürlüğü1080x1920 (FHD)

Kamera Çözünürlüğü 13 MP İşletim SistemiAndroid

Batarya Kapasitesi 3000 mAh Şarj Micro-USB

SAMSUNG A310 GALAXY A3

Fiyatı: 1.149 TL

Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 5 MP

Ekran Boyu 4.7 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1280x720

SAMSUNG GALAXY J710

Fiyatı: 1.199 TL

Ekran Boyu 5.5 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 267 PPI

Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 5 MP

LG K520 STYLUS 2

Fiyatı: 1.199 TL

Ekran Boyu 5.7 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1280 x 720

Ağırlık 145 GR Genişlik 79,6 mm

Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 8 MP

ASUS ZENFONE 2 ÇİFT SIM 32 GB

Fiyatı: 1.199 TL

Ekran Boyu 5.5 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1920 x 1080 px

Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 5 MP

Ağırlık 170 gr Genişlik 77.2 mm

LENOVO MOTO G4 PLUS

Fiyatı: 1.299 TL

Ekran Boyu 5.5 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1080x1920

Kamera Çözünürlük 16 MP Ön Kamera 5 MP

Ağırlık 155 Gr Genişlik 76,6 mm

HUAWEI P9 LITE

Fiyatı: 1.299 TL

Ekran Boyu 5.2 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1920*1080

Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 8 MP

Dahili Hafıza 16 GB Desteklenen Hafıza Kartı Micro SD

HTC DESİRE 828

Fiyatı: 1.299 TL

Ekran Boyu 5.5 inch Kamera Çözünürlük 13 MP

Ön Kamera HTC UltraPiksel™ Dahili Hafıza 16 GB

Ağırlık 149 gr. Genişlik 78,9 mm

SONY XPERIA XA

Fiyatı: 1.299 TL

Ekran Boyu 5 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 720x1280

Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 8 MP

Ağırlık 137,4 gr Genişlik 66,8 mm

LG X CAM

Fiyatı: 1.349 TL

Ekran Boyu 5.2 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1080X1920

Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 8 MP

Ağırlık 118 GR Genişlik 73,6 mm

LENOVO VIBE P1 PRO

Fiyatı: 1.399 TL

Ekran Boyu 5.5 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1080X1920

Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 5 MP

Ağırlık 187 GR Genişlik 75,6 mm

IPHONE 5S 16 GB

Fiyatı: 1.399 TL

Ekran Boyu 4 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1136 x 640

Kamera Çözünürlük 8 MP Ön Kamera 1.2 MP

Ağırlık 112 gr Genişlik 58,6 mm

HUAWEI G8

Fiyatı: 1.399 TL

Ekran Boyu 5.5 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1080x1920

Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 5 MP

Ağırlık 167 gr Genişlik 76,5 mm

CASPER VIA A1

Fiyatı: 1.499 TL

Ekran Boyu 5.5 inch Kamera Çözünürlük 13 MP

Ön Kamera 8 MP Dahili Hafıza 64 GB

SAMSUNG A510 GALAXY A5

Fiyatı: 1.499 TL

Ekran Boyu 5.2 inch Ekran Çözünürlüğü (px) 1920x1080

Kamera Çözünürlük 13 MP Ön Kamera 5 MP

Dahili Hafıza 16 GB Desteklenen Hafıza Kartı Micro SD

ŞEYDA ÖKSÜZ