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Fiyatı 1000-1500 TL arası olan en iyi akıllı telefonlar!

'Telefon alırsam hangisini almalıyım? Samsung mu Lenovo mu? En iyi telefon hangisidir? Akıllı telefon tercihim ne olmalı? 1000-1500 TL arasındaki telefonlar nelerdir? En uygun fiyatlı telefonlar nelerdir? En uygun fiyatlı akıllı telefon nedir?' Bu sorular aklımızın hep bir köşesinde. Sizin tüm bu sorulara cevap bulmanız için haberimizi hazırladık.

Fiyatı 1000-1500 TL arası olan en iyi akıllı telefonlar!
Fiyatı 1000-1500 TL arası olan en iyi akıllı telefonlar! - Foto Galeri

21 Ekim 2016 10:58

Fiyatları 1000 - 1500 TL arası en iyi akıllı telefonları sizin için listeledik. Listemizde bulunan tüm cihazların özelliklerini hazırladık. İşte fiyatları ucuzdan pahalıya olan akıllı telefonlar: 

SAMSUNG GALAXY J510 

Fiyatı: 1.059 TL

Telefonun özellikleri:

Ekran Boyutu 5.0 İnç                        Ekran Çözünürlüğü 720x1280 (HD) 

Batarya Kapasitesi 2600 mAh        Konuşma Süresi (3G)  18 Saat 

Kamera Çözünürlüğü 13 MP          İşletim Sistemi  Android

LENOVO K5 NOTE 32 GB TELEFON

Fiyatı: 1.099 TL

Telefonun özellikleri:

Ekran Boyutu 5.5 İnç Batarya Kapasitesi 3500 mAh

Multi Touch (10 nokta) Konuşma Süresi (3G)27.5 Saat

Bekleme Süresi (4G) 543 Saat Kamera Çözünürlüğü 13 MP

HUAWEI GR5 AKILLI TELEFON

Fiyatı: 1.149 TL

Ekran Boyutu 5.5 İnç                      Ekran Çözünürlüğü1080x1920 (FHD)

Kamera Çözünürlüğü 13 MP        İşletim SistemiAndroid

Batarya Kapasitesi 3000 mAh       Şarj Micro-USB 

SAMSUNG A310 GALAXY A3

Fiyatı: 1.149 TL

Kamera Çözünürlük 13 MP     Ön Kamera 5 MP

Ekran Boyu 4.7 inch                  Ekran Çözünürlüğü (px) 1280x720

SAMSUNG GALAXY J710

Fiyatı: 1.199 TL

Ekran Boyu 5.5 inch                  Ekran Çözünürlüğü (px) 267 PPI

Kamera Çözünürlük 13 MP     Ön Kamera 5 MP

LG K520 STYLUS 2

Fiyatı: 1.199 TL

Ekran Boyu 5.7 inch                      Ekran Çözünürlüğü (px) 1280 x 720

Ağırlık 145 GR                               Genişlik 79,6 mm 

Kamera Çözünürlük 13 MP         Ön Kamera 8 MP

ASUS ZENFONE 2 ÇİFT SIM 32 GB

Fiyatı: 1.199 TL

Ekran Boyu 5.5 inch                         Ekran Çözünürlüğü (px) 1920 x 1080 px

Kamera Çözünürlük 13 MP            Ön Kamera 5 MP

Ağırlık 170 gr                                     Genişlik 77.2 mm

LENOVO MOTO G4 PLUS

Fiyatı: 1.299 TL

Ekran Boyu 5.5 inch                       Ekran Çözünürlüğü (px) 1080x1920

Kamera Çözünürlük 16 MP          Ön Kamera 5 MP

Ağırlık 155 Gr                                  Genişlik 76,6 mm

HUAWEI P9 LITE

Fiyatı: 1.299 TL

Ekran Boyu 5.2 inch                        Ekran Çözünürlüğü (px) 1920*1080

Kamera Çözünürlük 13 MP           Ön Kamera 8 MP

Dahili Hafıza 16 GB                        Desteklenen Hafıza Kartı Micro SD

HTC DESİRE 828

Fiyatı: 1.299 TL

Ekran Boyu 5.5 inch                       Kamera Çözünürlük 13 MP

Ön Kamera HTC UltraPiksel™     Dahili Hafıza 16 GB     

Ağırlık 149 gr.                                  Genişlik 78,9 mm

SONY XPERIA XA

Fiyatı: 1.299 TL

Ekran Boyu 5 inch                         Ekran Çözünürlüğü (px) 720x1280

Kamera Çözünürlük 13 MP         Ön Kamera 8 MP

Ağırlık 137,4 gr                                Genişlik 66,8 mm

LG X CAM

Fiyatı: 1.349 TL

Ekran Boyu 5.2 inch                  Ekran Çözünürlüğü (px) 1080X1920

Kamera Çözünürlük 13 MP      Ön Kamera 8 MP

Ağırlık 118 GR                             Genişlik 73,6 mm

LENOVO VIBE P1 PRO

Fiyatı: 1.399 TL

Ekran Boyu 5.5 inch                Ekran Çözünürlüğü (px) 1080X1920

Kamera Çözünürlük 13 MP     Ön Kamera 5 MP

Ağırlık 187 GR                  Genişlik 75,6 mm

IPHONE 5S 16 GB

Fiyatı: 1.399 TL

Ekran Boyu 4 inch                       Ekran Çözünürlüğü (px) 1136 x 640

Kamera Çözünürlük 8 MP         Ön Kamera 1.2 MP

Ağırlık 112 gr                                Genişlik 58,6 mm

HUAWEI G8

Fiyatı: 1.399 TL

Ekran Boyu 5.5 inch                   Ekran Çözünürlüğü (px) 1080x1920

Kamera Çözünürlük 13 MP       Ön Kamera 5 MP

Ağırlık 167 gr                                Genişlik 76,5 mm

CASPER VIA A1 

Fiyatı: 1.499 TL

Ekran Boyu 5.5 inch           Kamera Çözünürlük 13 MP

Ön Kamera 8 MP                 Dahili Hafıza 64 GB

SAMSUNG A510 GALAXY A5

Fiyatı: 1.499 TL

Ekran Boyu 5.2 inch                   Ekran Çözünürlüğü (px) 1920x1080

Kamera Çözünürlük 13 MP      Ön Kamera 5 MP

Dahili Hafıza 16 GB                    Desteklenen Hafıza Kartı Micro SD

ŞEYDA ÖKSÜZ

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