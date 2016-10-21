1000 - 2000 TL arası en iyi akıllı telefonları sizin için listeledik. Listemizde bulunan tüm cihazların özelliklerini değerlendirdik. İşte fiyatları ucuzdan pahalıya olan akıllı telefonlar:
SAMSUNG GALAXY J510
Fiyatı: 1.059 TL
Telefonun özellikleri:
Ekran Boyutu 5.0 İnç Ekran Çözünürlüğü 720x1280 (HD)
Batarya Kapasitesi 2600 mAh Konuşma Süresi (3G) 18 Saat
Kamera Çözünürlüğü 13 MP İşletim Sistemi Android
LENOVO K5 NOTE 32 GB TELEFON
Fiyatı: 1.099 TL
Telefonun özellikleri:
Ekran Boyutu 5.5 İnç Batarya Kapasitesi 3500 mAh
Multi Touch (10 nokta) Konuşma Süresi (3G)27.5 Saat
Bekleme Süresi (4G) 543 Saat Kamera Çözünürlüğü 13 MP
HUAWEI GR5 AKILLI TELEFON
Fiyatı: 1.149 TL
Ekran Boyutu 5.5 İnç Ekran Çözünürlüğü1080x1920 (FHD)
Kamera Çözünürlüğü 13 MP İşletim SistemiAndroid
Batarya Kapasitesi 3000 mAh Şarj Micro-USB