1000 - 2000 TL arası en iyi akıllı telefonları sizin için listeledik. Listemizde bulunan tüm cihazların özelliklerini değerlendirdik. İşte fiyatları ucuzdan pahalıya olan akıllı telefonlar:

SAMSUNG GALAXY J510

Fiyatı: 1.059 TL

Telefonun özellikleri:

Ekran Boyutu 5.0 İnç Ekran Çözünürlüğü 720x1280 (HD)

Batarya Kapasitesi 2600 mAh Konuşma Süresi (3G) 18 Saat

Kamera Çözünürlüğü 13 MP İşletim Sistemi Android

LENOVO K5 NOTE 32 GB TELEFON

Fiyatı: 1.099 TL

Telefonun özellikleri:

Ekran Boyutu 5.5 İnç Batarya Kapasitesi 3500 mAh

Multi Touch (10 nokta) Konuşma Süresi (3G)27.5 Saat

Bekleme Süresi (4G) 543 Saat Kamera Çözünürlüğü 13 MP

HUAWEI GR5 AKILLI TELEFON

Fiyatı: 1.149 TL

Ekran Boyutu 5.5 İnç Ekran Çözünürlüğü1080x1920 (FHD)

Kamera Çözünürlüğü 13 MP İşletim SistemiAndroid

Batarya Kapasitesi 3000 mAh Şarj Micro-USB