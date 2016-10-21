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Fiyatı 1000-2000 TL arası olan en iyi akıllı telefonlar!

'Telefon alırsam hangisini almalıyım? Samsung mu Lenovo mu? En iyi telefon hangisidir? Akıllı telefon tercihim ne olmalı? 1000-2000 TL arasındaki telefonlar nelerdir? En uygun fiyatlı telefonlar nelerdir? En uygun fiyatlı akıllı telefon nedir?' Bu sorular aklımızın hep bir köşesinde. Sizin tüm bu sorulara cevap bulmanız için haberimizi hazırladık.

Fiyatı 1000-2000 TL arası olan en iyi akıllı telefonlar!

21 Ekim 2016 10:58

1000 - 2000 TL arası en iyi akıllı telefonları sizin için listeledik. Listemizde bulunan tüm cihazların özelliklerini değerlendirdik. İşte fiyatları ucuzdan pahalıya olan akıllı telefonlar: 

SAMSUNG GALAXY J510 

Fiyatı: 1.059 TL

Telefonun özellikleri:

Ekran Boyutu 5.0 İnç                        Ekran Çözünürlüğü 720x1280 (HD) 

Batarya Kapasitesi 2600 mAh        Konuşma Süresi (3G)  18 Saat 

Kamera Çözünürlüğü 13 MP          İşletim Sistemi  Android

LENOVO K5 NOTE 32 GB TELEFON

Fiyatı: 1.099 TL

Telefonun özellikleri:

Ekran Boyutu 5.5 İnç Batarya Kapasitesi 3500 mAh

Multi Touch (10 nokta) Konuşma Süresi (3G)27.5 Saat

Bekleme Süresi (4G) 543 Saat Kamera Çözünürlüğü 13 MP

HUAWEI GR5 AKILLI TELEFON

Fiyatı: 1.149 TL

Ekran Boyutu 5.5 İnç                      Ekran Çözünürlüğü1080x1920 (FHD)

Kamera Çözünürlüğü 13 MP        İşletim SistemiAndroid

Batarya Kapasitesi 3000 mAh       Şarj Micro-USB 

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