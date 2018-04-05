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Fiyatı 300 liradan 25 liraya düşen süt eriği tezgâhları süslüyor

Tezgâha bir ay önce 300 liradan çıkan süt eriği, Bursa'da pazarlarda kilosu 25 liradan alıcı bekliyor.

Fiyatı 300 liradan 25 liraya düşen süt eriği tezgâhları süslüyor
Fiyatı 300 liradan 25 liraya düştü - Foto Galeri

05 Nisan 2018 08:58

Süt eriği bir aydır el yakıyor. Tadımlık süt eriği baharat gibi küçük paketlerde satılıyor. Kilosu 25 lira olunca vatandaşın sadece bakmakla yetindiği eriği hamile ve hasta vatandaşlar 250 gramlık paketlerde alıyor. Antalya'dan gelen eriğin yerlisinin çıkmasıyla fiyatının düşmesi bekleniyor. Süt eriği pahalı olunca vatandaş yerli eriğin çıkmasını bekliyor.

Bursa'da erik satan pazarcılar, "Erik piyasaya 1 ay önce kilosu 300 liradan çıktı. Şimdi 25 liraya kadar düştü. Vatandaşa 25 lira da pahalı geliyor. 250 gramlık paketlerde satıyoruz. Canı çok isteyen ve hamile olanlar 250 gram alıyor. Eriğin fiyatının yerli erikler çıkınca düşmesi bekleniyor" dedi.  

Burak Türker

Etiketler: süt eriği

 

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