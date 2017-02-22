Bilecik’te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan Pazartesi Pazarı’nda salatalığın fiyatı 6-7 liradan değişen fiyatlarla satılırken, hem müşteriler hem de pazarcı esnafı pahalıktan yakındılar. Pazar esnafı Kadir Demirbağ, salatalığın bir hafta içinde fiyatının yüzde 100 artığını anlatarak, “Önceden hale gittiğimizde salatalığı kasa kasa alırdık. Şimdi fiyatı artınca bizlerde birkaç kasa alarak pazara getiriyoruz.

Fiyatı pahalı olunca müşteriler fazla tercih etmez iken, alanda yarımşar kilo halinde alıyor. Bu hava şartlarından dolayı pahalı olduğunu düşündüğümüz salata, havaların iyi gitmesi halinde fiyatı yarı yarıya düşer” dedi.

Öte yandan müşteriler pazar fiyatlarının, sadece salata değil diğer sebzelerinde pahalı olduğunu söylediler.

Cem Kaan Toka

